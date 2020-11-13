В Гидрометцентре спрогнозировали погоду на зиму 2020 года в России
Роман Вильфанд назвал грядущую зиму более холодной, чем предыдущую.
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
В Гидрометцентре заявили, что грядущая зима в России не будет аномально холодной, но не стоит ждать и повторения прошлогодних температурных показателей. Роман Вильфанд отметил, что зима 2020 года будет более холодной, чем предыдущая.
«Если судить по комплексному прогнозу на отопительный период, то предполагается, что практически на всей территории страны температурный фон будет около нормы. То есть ожидается, что зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Вильфанд также заявил, что снегопадов на европейской территории РФ до второй декады ноября не ожидается. А жителям российских курортов не стоит надеяться на продолжение бархатного сезона в ноябре.
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