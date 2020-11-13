Недавно стал пилотом: почему подруга Колтового боялась летать с телеведущим?

Погибший в авиакатастрофе телеведущий Александр Колтовой не был летчиком-асом. Он увлекся пилотированием за год-полтора до трагедии. Об этом рассказала 5-tv.ru его подруга, актриса театра и кино Наталья Бичан.

«Говорят, что он много часов проводил в небе, долго старался, хотел получить права. Но это (увлечение полетами у Колтового — Прим.ред.) появилось год-полтора назад. Раньше он летал на вертолетах, но всегда как пассажир. Видимо, влюбился в небо и стал сам летать. Этим летом мы созванивались, и он говорил, что недавно получил права (на управление самолетом — Прим.ред)», — вспомнила собеседница.

При разговоре Колтовой звал Бичан с собой в полет, но она отказалась из-за недостатка опыта у приятеля. И, вероятно, оказалась права.

«Мне кажется, чтобы летать самому, нужно больше навыков и опыта. Я его просила: „Либо завязывай, либо летай с инструктором, потому что даже опытные пилоты падают“. Все бывает в небе: отказывают двигатели, птички попадают (в самолет — Прим.ред.). Но, видимо, одному ему было летать интереснее», — добавила Наталья.

Однако, как выяснилось после трагедии, Александр не всегда поднимался в небо один. Во время последнего полета в кабине вместе с ним находилась 33-летняя сотрудница одного из крупных банков Наталья Климова. Что ее связывало с шоуменом, до сих пор остается загадкой. По словам актрисы, Колтовой не афишировал личную жизнь, не распускал о себе слухи и умел хранить чужие секреты. Поэтому тайна присутствия рядом с ним в момент гибели спутницы может остаться нераскрытой.

Трагедия с Александром Колтовым произошла днем 7 ноября. Самолет ведущего программ «ДНК» и «Звезды сошлись» вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково» в сторону Рыбинска Ярославской области. Вскоре судно сильно накренилось в воздухе и рухнуло на землю в районе Новорязанского шоссе у поселка Томилино. Приоритетной версией причины трагедии на данный момент остается неисправность техники. Колтовому был 41 год, у него остались жена и маленький ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам экстрасенса, смерть преследовала Колтового «по пятам.