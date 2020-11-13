Смерть преследовала Колтового «по пятам» — шокирующее признание экстрасенса
Провидица Александра Харрис заявила, что телеведущий не раз оказывался на грани гибели.
Фото, видео: Instagram @koltovoy
В трагедию, произошедшую с Александром Колтовым, до сих пор не может поверить общественность. Днем 7 ноября самолет телеведущего рухнул на землю и загорелся, не оставляя ни единого шанса выжить ни ему, ни его 33-летней спутнице Наталье. Кто-то считает это ужасным стечением обстоятельств, однако экстрасенсы уверены в обратном.
В интервью «Собеседник.ru» ясновидящая Александра Харрис подчеркнула, что смерть буквально преследовала этого мужчину. А все потому, что он слишком часто испытывал судьбу.
«В его жизни уже происходили случаи, когда он просто каким-то чудом оставался нетронутым. Смерть ходила за ним по пятам. В таких ситуациях я говорю: „Устали ангелы-хранители“», — отметила провидица.
Харрис пояснила, что о тех страшных инцидентах, которые едва не приводили к трагедиям, знают даже самые близкие люди телеведущего. Однако никто из них не попытался оградить Колтового от экстремального хобби, стоившего ему жизни.
«Они (Ангелы-хранители — Прим.ред.) его регулярно спасали в полетах. Было несколько ситуаций, которые могли закончиться трагически. В те разы он оставался жив. Но в любых увлечениях и экстремальных хобби есть лимит ангелов-хранителей. Иногда они могут нас оберегать вечность, но порой все может оборваться в одну секунду», — констатировала Александра.
В заключение она еще раз напомнила про последнее предупреждение, ниспосланное Колтовому свыше, — перевернутый красный крест, отразившийся в окне его легкомоторного самолета. По словам Харрис, главная проблема телеведущего была в том, что он не верил в мистику. Однако игнорировать такие знаки, как выяснилось, ни в коем случае нельзя.
Звезда НТВ Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе 7 ноября: спортивный самолет PiperSport ведущего вылетел из подмосковного аэродрома «Мячково», через несколько минут у лайнера отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил воздушное судно в поле, но пожар охватил машину полностью. На борту вместе с ним находилась 33-летняя Наталья Климова, по предварительной информации, — сотрудница одного из банков. Каким образом она оказалась в одной кабине с шоуменом — доподлинно неизвестно. У обоих погибших остались супруги и маленькие дети.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какой официальной причины крушения самолета Александра Колтового придерживается СК РФ и где похоронят знаменитого телеведущего.
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