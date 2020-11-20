«Пытаешься сказать, а не можешь»: у младшей сестры Бузовой случился инсульт

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Егор Измалкин
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Молодая бизнес-вумен, едва не потерявшая возможность нормально говорить, проходит реабилитацию.

Фото, видео: Instagram @annabuzova

Тема:
Ольга Бузова

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна пережила инсульт. Больше недели она не выходила на связь с поклонникам, а теперь решила рассказать о случившемся на своей странице в Instagram

«В четверг утром (чуть больше недели назад), у меня случился инсульт. Слава богу, медицинская помощь была оказана быстро», — написала бизнесвумен.

Супруг девушки, Константин оперативно отвез ее в ближайшую клинику к неврологу, где ей оказали помощь. Для Анны самым большим страхом оказалась возможность потерять речь «и не суметь сказать любимому, что люблю». Ее так сильно не напугало даже отсутствие чувствительности в правой руке и ноге.

«Это, правда, очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь… мычишь и ревешь от безысходности…» — вспоминает Бузова-младшая.

Ей очень хотелось поговорит с родными: родителями и сестрой, но ничего не получалось. На данный момент речь вернулась к Анне.

Instagram @annabuzova

Сейчас она находится на реабилитации и мечтает скорее вернуться в свой привычный ритм, однако понимает, что прежде ей надо полностью восстановиться. Анна назвала бесценной поддержку близких и уверена, что все будет хорошо.

«Мораль сей басни такова — не скупитесь на слова любви», — добавила девушка.

Новость о болезни встревожила подписчиков предпринимательницы. Они посочувствовали ей, поддержали словом и пожелали здоровья.

«Инсульт? В таком возрасте и у девушки, которая занимается спортом и сидит на правильном питании, у которой в жизни все прекрасно?..... Ну я тогда не знаю»;

«Анечка желаю поскорее поправиться! Здоровья, берегите себя!»;

«Какой кошмар, в таком молодом возрасте! Ну хорошо что вовремя среагировали и все обошлось. Здоровья вам»;

«Анечка! Как же так? Поправляйся скорее и никогда не воспринимай все близко к сердцу! Это все пройдет, а здоровье дороже всего», — отреагировали подписчики в комментариях.

Как 5-tv.ru писал ранее, от инсульта после перенесенного коронавируса умер режиссер-постановщик Роман Виктюк.

Тема:
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