Таролог назвала одну опасность появления Губерниева в программе вместо Колтового

Несколько дней назад спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил поклонникам, что продюсеры шоу «Звезды сошлись» предложили ему роль ведущего вместо трагически погибшего Александра Колтового. Он отметил, что в ответ выдвинул жесткие условия, имея в виду огромный гонорар.

«Сумму я им озвучил. Поэтому жду — а мое время дорого стоит», — пояснил Дмитрий.

Эту идею можно было бы счесть неплохой, если не учитывать тот факт, что разбившегося на самолете Колтового все время преследовали неприятности. Может ли негативная энергетика оставить свой «отпечаток» на судьбе Губерниева, если он примет заманчивое предложение? Ответ на этот вопрос нашла таролог Марианна Абравитова.

«Карты уверенно говорят, что опасности смерти, трагических случайностей и ситуаций нет. Есть единственная опасность — своей харизмой, напором задавить тех звезд, которые приходят в программу», — пояснила провидица в интервью для 5-tv.ru.

Учитывая особенности характера спортивного комментатора, Абравитова лишь посоветовала ему «немного утихомирить энергию», тогда он получит свою долю славы и признания.

«Участие в программе будет для Губерниева великолепным опытом. И, надо сказать, зритель очень быстро примет его в этом качестве и полюбит. Поэтому, если мы спрашиваем таро, стоит ли Дмитрию принимать такое предложение, ответ: „Да!“. Оно создано для него!», — подытожила Марианна Абравитова

Instagram @koltovoy

Как известно, развлекательное ток-шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой вел вместе с Лерой Кудрявцевой. Он пришел на место Оскара Кучеры летом 2020 года и сразу полюбился публике. К сожалению, 7 ноября телеведущий трагически погиб при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье. На борту с ним была еще одна женщина — предположительно, сотрудница одного из банков Наталья Климова. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Точная причина авиакатастрофы еще не установлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению таролога Марианны Абравитовой, телеведущий Александр Колтовой мог избежать трагической участи.