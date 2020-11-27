«Остались вопросы»: Караулова впервые рассказала о конфликте с Бузовой

Певица и телеведущая Юлианна Караулова впервые публично прокомментировала свой конфликт с Ольгой Бузовой. Знаменитости поссорились еще в 2018 на церемонии вручения премии RU.TV.

«Я не то, чтобы в обиде на Олю, но у меня есть вопросы», — заявила Караулова в интервью на YouTube-канале PeopleTalk.

Выпускница «Фабрики звезд» вела церемонию, а Бузова вышла на сцену получать награду и так долго произносила благодарственную речь, что ее пришлось остановить, чтобы не выбиться из графика. Но артистка не сдалась и заявила в микрон, что она еще не все сказала, и что ведущие могли бы ее не перебивать.

«Да, я ее перебила. Безусловно, перебивать некрасиво. Оля действительно говорила очень долгую речь, и в этой своей речи, честно говоря, она обесценила всех, кто выходил до этого на сцену, потому что она сказала, что вот, наконец-то вышла настоящая звезда, а не вот это вот все. В этот момент Фадеев встал и вышел из зала. Потому что это как бы не очень красиво, потому что в партере сидели очень уважаемые артисты…», — изложила суть дела Юлианна.

Instagram @buzova86

После этого, по словам певицы, на нее «набросилась армия» поклонников Ольги Бузовой, а вся история начала обрастать «какими-то странными подробностями» в СМИ с заголовками типа «Караулова публично унизила Бузову». Instagram ведущей подвергся атаке хейтеров, причем сотни сообщений, похоже, отправлялись автоматически.

«У меня, конечно, очень сильно выросла посещаемость Instagram, но мне было неприятно. Потом через какое-то время я забила, но это все продолжалось», — продолжила свой рассказ Юлианна.

А буквально пару месяцев назад, неожиданно произошел новый всплеск, когда кто-то выложил старое видео в ТiкТок, а сама Ольга еще и сняла ролик под этот звук. По словам Карауловой, после скандальной церемонии она много раз общалась с певицей, и никаких претензий та не высказывала. Более того, команда Бузовой обещала записать сторис, чтобы погасить конфликт, но так и не сделала этого. При этом артистки при случае общаются между собой вполне дружелюбно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева прокомментировала свой якобы имевший место конфликт с Ольгой Бузовой.