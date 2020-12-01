«Ревнуй!» — дочь Легкоступовой показала возмутительную переписку матери и Фирсова
Будущий муж певицы принуждал ее к распитию спиртного и хвастался красивыми девушками в своем окружении.
Фото: Instagram @firsov_yury
По сей день не утихают слухи о трагической кончине певицы Валентины Легкоступовой, а также о причастности к ней мужа артистки Юрия Фирсова. Новым поводом для обвинений яхтсмена в «издевательствах» над супругой стала их переписка, которую опубликовала дочь Легкоступовой — Аннета Бриль.
Девушка получила личные вещи матери, среди которых оказался и телефон погибшей звезды, сообщает ФАН. Наследница певицы была шокирована деталями «добрачной» переписки, своей матери с Фирсовым. Яхтсмен не скрывал свой «несвободный» статус, но при этом продолжал активно флиртовать со звездой эстрады.
«Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе», — писал яхстмен.
Тем не менее романтики и нежности в диалоге Фирсова и Легкоступовой было не так уж много. Чаще всего будущий муж предлагал певице выпить, хотя та решительно отказывалась. «Завидный жених» также присылал Валентине снимки с молоденькими «коллегами по работе», чем заставлял ее ревновать.
«Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе», — язвил он.
Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.
Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.
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