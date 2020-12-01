«Ревнуй!» — дочь Легкоступовой показала возмутительную переписку матери и Фирсова

|
Татьяна Меркер
2 721

Будущий муж певицы принуждал ее к распитию спиртного и хвастался красивыми девушками в своем окружении.

«Ревнуй!» — дочь Легкоступовой показала возмутительную переписку матери и Фирсова

Фото: Instagram @firsov_yury

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

По сей день не утихают слухи о трагической кончине певицы Валентины Легкоступовой, а также о причастности к ней мужа артистки Юрия Фирсова. Новым поводом для обвинений яхтсмена в «издевательствах» над супругой стала их переписка, которую опубликовала дочь Легкоступовой — Аннета Бриль.

Девушка получила личные вещи матери, среди которых оказался и телефон погибшей звезды, сообщает ФАН. Наследница певицы была шокирована деталями «добрачной» переписки, своей матери с Фирсовым. Яхтсмен не скрывал свой «несвободный» статус, но при этом продолжал активно флиртовать со звездой эстрады.

«Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе», — писал яхстмен.

Тем не менее романтики и нежности в диалоге Фирсова и Легкоступовой было не так уж много. Чаще всего будущий муж предлагал певице выпить, хотя та решительно отказывалась. «Завидный жених» также присылал Валентине снимки с молоденькими «коллегами по работе», чем заставлял ее ревновать.

«Понял, ревнуешь. А зря. Хотя ревнуй, держи себя в тонусе», — язвил он.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анетта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов незадолго до этого сбежал из медучреждения.

Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Штурм показала «убитого горем» вдовца Легкоступовой в окружении девушек.

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова
19 нояб
Певица Штурм показала «убитого горем» вдовца Легкоступовой в окружении девушек
16 нояб
Таинственный «Святой»: расшифрована записка с последней волей Легкоступовой
12 нояб
Семья Легкоступовой подаст в суд за обвинения певицы в покупке «дури» для сына
12 нояб
Жорин назвал пиар-ходом заявления Фирсова о покупке Легкоступовой «дури» для сына
12 нояб
Муж Легкоступовой утверждает, что певица покупала сыну «дурь» и проституток
11 нояб
Муж Легкоступовой выложил в сеть видео, снятое незадолго до смерти певицы
9 нояб
Вдовец Легкоступовой уже нашел певице замену?
5 нояб
«Перестал делать видимость скорби» — Жорин о фото вдовца Легкоступовой с регаты
5 нояб
В соцсетях клянут вдовца Легкоступовой после победы в регате
4 нояб
Невыносимая боль: сын Легкоступовой после смерти матери попал в клинику неврозов

Читайте также

Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.20
0.34 91.20
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Уголовное дело возбуждено по факту гибели мирных жителей в Ленобласти в годы ВОВ
8:59
Детей-сирот заставляли готовить концерт ко Дню матери
8:56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
8:45
ТОП-5 мужских черт, которые нельзя изменить
8:28
«Это нечестно»: избранный президент Молдавии не признала долг за газ перед РФ
8:17
Во Франции доработают законопроект о запрете снимать полицейских

Сейчас читают

«Ревнуй!» — дочь Легкоступовой показала возмутительную переписку матери и Фирсова
Возвращение Псаки: ТОП-5 «крылатых» фраз будущего пресс-секретаря Белого дома
Вдова Баталова раскрыла косвенную причастность Михалкова к истории с мошенничеством

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми