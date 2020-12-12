Почему Бузова скорее всего проиграла в «Ледниковом периоде» — мнение фигуристки
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова оценила способности ведущей к фигурному катанию и вынесла вердикт.
Фото: www.globallookpress / Dmitry Golubovich
Телепроект «Ледниковый период» еще не завершился, а одна из участниц, Ирина Пегова, рассекретила финал шоу. Ее откровение расстроило поклонников Ольги Бузовой, которая, если верить актрисе, не стала победительницей в битве знаменитостей на льду. Сама певица пока никак не комментирует слухи о проигрыше и вовсю держит интригу. Зато это известие не обошла вниманием 60-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. В беседе с ФАН она назвала причину, по которой ведущая «Дома-2» не смогла стать лучшей в телепроекте.
«Ольга Бузова — молодец, она хорошо тренируется, но она не может победить, у нее нет такой двигательной моторики и нет такого двигательного таланта для льда», — сказала Бестемьянова.
Между тем, Ольга Бузова стала самой обсуждаемой персоной года по версии пользователей социальной сети «Одноклассники». Певица заняла первое место в рейтинге музыкантов, опередив рэпера Басту и Диму Билана. Позже 5-tv.ru рассказывал, как в сети раскрыли секрет популярности Бузовой.
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