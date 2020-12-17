Путин рассказал, что пил из термокружки во время пресс-конференции

По окончании ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода в Ново-Огарево рассказал журналистам, что он пил из термокружки в ходе мероприятия.

«Это чай. Точнее отвар сибирских трав», — заявил глава государства.

В этом году пресс-конференция российского президента почти побила рекорд 2008 года, тогда она составила четыре часа 40 минут и продлилась четыре часа 29 минут.