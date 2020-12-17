Путин рассказал, что пил из термокружки во время пресс-конференции
| Светлана Шевченко Общество 1 441
Ежегодная пресс-конференция только что завершилась, но у журналистов в Ново-Огарево появился шанс задать еще несколько вопросов.
Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей; 5-tv.ru
По окончании ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода в Ново-Огарево рассказал журналистам, что он пил из термокружки в ходе мероприятия.
«Это чай. Точнее отвар сибирских трав», — заявил глава государства.
В этом году пресс-конференция российского президента почти побила рекорд 2008 года, тогда она составила четыре часа 40 минут и продлилась четыре часа 29 минут.
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