Президент РФ Владимир Путин провел 17 декабря свою ежегодную пресс-конференцию. Этой традиции он не изменяет с 2001 года, причем зачастую его ответы на вопросы оказываются интереснее озвученной проблемы.

Какими были лучшие 10 цитат Путина в этом году?

Россия слезла с нефтяной иглы

Путин рассказал, что на 70% бюджет России теперь строится без учета доходов от продажи полезных ископаемых. Хотя впереди большая работа, говорить о РФ только как о нефтегазовой державе, уже нельзя.

«Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований».

Хамство среди нас

В Ленинградской области при обращении граждан с вопросами звучали ответы в духе: «Это вам Путин обещал? Пусть он и делает». На это сам президент отреагировал отрицательно и признал существование такой проблемы.

«В семье не без урода».

Прививка для президента

У Путина спросили, прошел ли он сам вакцинацию от коронавируса. Он же напомнил, что пока его возрастная группа не входит в приоритетные.

«До таких, как я, вакцины пока не добрались», — со смехом ответил президент.

Протесты в Белоруссии

На вопрос про митинги в Минске и других городах Белоруссии Путин ответил, что тамошняя оппозиция явно имеет поддержку из-за рубежа. А сам советовать что-то другой стране не стал бы.

«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается».

Похожий ответ дал он и на то, каким его изображают в западной прессе, пишет «Экономика сегодня».

Белые и пушистые

Путин редко позволяет себе резко отвечать журналистам, но это случилось с корреспондентом BBC. Тот уточнил, считает ли РФ себя «белыми и пушистыми». В ответ на это российский лидер напомнил, что Россия из международных соглашений по безопасности не выходила, а вот США и НАТО регулярно их нарушают.

«По сравнению с вами мы белые и пушистые, — заявил он и указал на то, что в России „все понимают“. — Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?»

Истина в доходах

На вопрос о том, действительно ли зарплаты в России выросли на 1,5%, Путин отреагировал неожиданно.

«Прошу граждан на меня не сердиться — то, что я сейчас скажу, не соответствует реальным ощущениям».

Новый глагол — «дзюбить»

Президент прокомментировал и скандал с недавним «сливом» интимного ролика с участием футболиста сборной России Артемом Дзюбой. Он посоветовал знаменитостям вести себя осмотрительнее.

«А вы сами-то смотрели это видео? Я не смотрел».

Ответ «Шнуру»

Музыкант и «юный журналист» Сергей Шнуров спросил у президента, как можно разговаривать без нецензурной лексики, глядя на происходящее в стране. Путин же ответил ему благодарностью

«Спасибо за то, что вы сейчас ее не использовали», — заметил он.

Дело Навального

Путин прокомментировал легализацию версии отравления блогера Алексея Навального. Он отметил, что вряд ли тот представлял какую-то значимость для российских спецслужб, чтобы делать подобное.

«Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверно, довели бы до конца», — заявил Путин.

Новогодний тост

В конце мероприятия Путин рассказал, какие слова произносит в новогоднюю ночь в самом близком окружении.

«У меня, у моих друзей, у моей семьи тост один — за Россию».

Ранее 5-tv.ru писал, какие самые яркие цитаты Путина запомнились после пресс-конференций прошлых лет.