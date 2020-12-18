ТОП-10: самые яркие цитаты Путина с пресс-конференции 2020 года — видео
Каждый год выступление президента России становится объектом пристального внимания всей страны во многом благодаря искрометным ответам на сложные вопросы.
Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; universalproductionmusic.com; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин провел 17 декабря свою ежегодную пресс-конференцию. Этой традиции он не изменяет с 2001 года, причем зачастую его ответы на вопросы оказываются интереснее озвученной проблемы.
Какими были лучшие 10 цитат Путина в этом году?
Россия слезла с нефтяной иглы
Путин рассказал, что на 70% бюджет России теперь строится без учета доходов от продажи полезных ископаемых. Хотя впереди большая работа, говорить о РФ только как о нефтегазовой державе, уже нельзя.
«Если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований».
Хамство среди нас
В Ленинградской области при обращении граждан с вопросами звучали ответы в духе: «Это вам Путин обещал? Пусть он и делает». На это сам президент отреагировал отрицательно и признал существование такой проблемы.
«В семье не без урода».
Прививка для президента
У Путина спросили, прошел ли он сам вакцинацию от коронавируса. Он же напомнил, что пока его возрастная группа не входит в приоритетные.
«До таких, как я, вакцины пока не добрались», — со смехом ответил президент.
Протесты в Белоруссии
На вопрос про митинги в Минске и других городах Белоруссии Путин ответил, что тамошняя оппозиция явно имеет поддержку из-за рубежа. А сам советовать что-то другой стране не стал бы.
«Из-за границы ничего хорошего никогда не получается».
Похожий ответ дал он и на то, каким его изображают в западной прессе, пишет «Экономика сегодня».
Белые и пушистые
Путин редко позволяет себе резко отвечать журналистам, но это случилось с корреспондентом BBC. Тот уточнил, считает ли РФ себя «белыми и пушистыми». В ответ на это российский лидер напомнил, что Россия из международных соглашений по безопасности не выходила, а вот США и НАТО регулярно их нарушают.
«По сравнению с вами мы белые и пушистые, — заявил он и указал на то, что в России „все понимают“. — Вы же умные люди. Почему вы считаете, что мы придурки?»
Истина в доходах
На вопрос о том, действительно ли зарплаты в России выросли на 1,5%, Путин отреагировал неожиданно.
«Прошу граждан на меня не сердиться — то, что я сейчас скажу, не соответствует реальным ощущениям».
Новый глагол — «дзюбить»
Президент прокомментировал и скандал с недавним «сливом» интимного ролика с участием футболиста сборной России Артемом Дзюбой. Он посоветовал знаменитостям вести себя осмотрительнее.
«А вы сами-то смотрели это видео? Я не смотрел».
Ответ «Шнуру»
Музыкант и «юный журналист» Сергей Шнуров спросил у президента, как можно разговаривать без нецензурной лексики, глядя на происходящее в стране. Путин же ответил ему благодарностью
«Спасибо за то, что вы сейчас ее не использовали», — заметил он.
Дело Навального
Путин прокомментировал легализацию версии отравления блогера Алексея Навального. Он отметил, что вряд ли тот представлял какую-то значимость для российских спецслужб, чтобы делать подобное.
«Кому он нужен-то? Если бы хотели, наверно, довели бы до конца», — заявил Путин.
Новогодний тост
В конце мероприятия Путин рассказал, какие слова произносит в новогоднюю ночь в самом близком окружении.
«У меня, у моих друзей, у моей семьи тост один — за Россию».
Ранее 5-tv.ru писал, какие самые яркие цитаты Путина запомнились после пресс-конференций прошлых лет.
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