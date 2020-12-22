Поющая ведущая Ольга Бузова умеет удивлять аудиторию. Сегодня она — звезда ледового шоу, а завтра — и всего Первого канала. А, может, и «России». Так, пока селебрити теряют время, жалуясь на нелегкую жизнь, артистка вовсю налаживает «правильные» контакты.

Накануне Бузова наведалась в гости сразу к двум статусным персонам — Елене Малышевой и Андрею Малахову. И если с первой Ольга обсуждала явно деловые вопросы, то что с последним — совершенно непонятно.

В Instagram Ольга выложила пост, где стоит в обнимку с ведущей программы «Жить здорово!». Судя по улыбке на лице, консервативный медик нашла общий язык с эпатажной леди.

«Все, что не случается, все к лучшему! Как мы вам с прекрасной Еленой Малышевой? Роскошный тандем! Скоро вас ждет наш сюрприз в эфире Первого канала! Дальше — больше!» — подписала снимок звезда.

Instagram @buzova86

Через некоторое время в ее Insta-сторис появилось еще несколько кадров провокационного характера: воодушевленная Ольга распивала чай за столом с ведущим шоу «Привет, Андрей!». Малахов заливался смехом, а после трапезы, по дороге домой, Бузова записала видеообращение к новому другу со словами благодарности.

«Рядом со мной есть потрясающие люди, друзьям, которые всегда будут рядом и с которыми мы еще просто горы свернем!» — отметила Ольга.

Пользователи сети насторожились: в контексте заявления о закрытии проекта «Дом-2» на ТНТ многие предположили, что его ведущая ищет любые возможности остаться на ТВ. .

«Не поняла, „Дом-2“ теперь на Первом канале или на втором?»

«За что нам все это?! Малышева и Бузова?! Треш-тандем!!!»

«Когда уже этот абсурд кончится, российский шоу-бизнес и телевидение — это днище!»

«„Дом-2“ переезжает на новый канал? Вот только на какой?» — негодовали юзеры.

Впрочем, ответов на вопросы от Ольги Бузовой так и не поступило.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что будет с «Домом-2» и действительно ли проект закроют навсегда.