Ольга Бузова и Давид Манукян задумались о скорой свадьбе

Поющая телеведущая Ольга Бузова и рэпер Давид Манукян повергли в шок фанатов, начав публично обсуждать свою предстоящую свадьбу. Конечно, о конкретной дате бракосочетания речи пока не идет, однако селебрити уже перекидываются фразами с завуалированным смыслом, отмечает Teleprogramma.pro.

Перед Новым годом Дава сделал необычный подарок возлюбленной, пригласив ее провести каникулы на Мальдивах. Бузова, конечно, согласилась и теперь селебрити радуют Instagram счастливыми фото в обнимку друг с другом на лазурном берегу. Под одним из таких нежных кадров артисты и развязали «разговор по душам».

«Может, свадьбу сыграть?» — подписал трогательное фото с красавицей в зеленом платье Манукян.

«Может, выйти за тебя замуж?» — тут же отреагировала Ольга.

«Хорошо подумай только!» — парировал Давид и поставил смайлик «сердечко».

Instagram @dava_m

Поклонники Бузовой тут же заподозрили неладное: все, как один, уверяли, что селебрити не могут «просто так шутить о свадьбе». Так, некоторые предположили, что звезды отправились на Мальдивы с целью провести тайную церемонию, другие высказали версию, что в Новый год Дава сделал предложение Ольге, но пока эту новость влюбленные от всех скрывают.

«Она еще думает! Конечно, да!»

«Поди уже тайно обвенчались!»

«Шикарная пара! Давно пора!» — поддержали идею Бузовой и Манукяна фанаты.

Однако идет ли речь в загадочной переписке о реальной свадьбе или артисты просто развлекаются — пока доподлинно неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова анонсировала свою беременность.