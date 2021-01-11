Что скрывает темное прошлое возлюбленного Бузовой Давида Манукяна?

В биографии возлюбленного, а с недавнего времени и «супруга» поющей телеведущей Ольги Бузовой — блогера и рэпера Давида Манукяна — обнаружились криминальные факты. Об этом пишет «Собеседник».

По данным издания, еще во время учебы в Сибирском институте управления молодой человек, который долгое время занимался бальными танцами, стал пробовать себя в бизнесе. Несколько лет назад две жительницы Новосибирска, откуда родом Дава, подали против него иски. Выяснилось, что Манукян инвестировал деньги истиц в строительство многоквартирного дома. При этом себя он указал застройщиком, но таковым не являлся. Суд установил факт «двойных продаж» одних и тех же квартир и постановил Манукяну выплатить обманутым женщинам компенсацию.

В 2017-м он начал записывать юмористические видео для своего Instagram, однако и в соцсетях успел «наследить». Среди своих подписчиков парень разыграл автомобиль, приобретенный им в 2015 году в кредит за 1,7 миллиона рублей. На момент проведения конкурса машина была арестована, но это не помешало победительнице из Анапы «выиграть» ее.

Кроме того, Давид управлял отцовской фирмой «Ада» по аренде недвижимости. При этом в отношении его родителя — Ашота Манукяна — было заведено судебное дело о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, что говорит о том, что криминальные дела в семье Давы норма.

Также, по данным издания, известно о многочисленных кредитах и долгах из-за провалившихся предприятий Давида. Однако, по неизвестной причине, ему постоянно удается вылетать за рубеж вместе с Бузовой и путешествовать по свету.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пара сыграла фальшивую свадьбу на Мальдивах, которая обошлась им в 50 тысяч рублей.