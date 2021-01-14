На Пятом канале акция «День добрых дел» для Евы Хазовой. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Каждый из нас с вами сейчас может помочь маленькой Еве из Самары, которая уже полгода смотрит на мир только из больничного окна. У девочки — острый лимфобластный лейкоз.

То, что начиналось как обычная простуда, оказалось тяжелой болезнью. После химиотерапии недуг отступил, но впереди решающая битва. Для этого нужен препарат, который стоит почти два миллиона рублей. У родителей Евы таких денег нет.

Поэтому Пятый канал вместе с фондом «Подари жизнь» собирает средства на лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить на короткий номер 6162 сообщение с суммой, которую вы готовы пожертвовать. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов о том, как важно помогать в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать день для Алины Ким.