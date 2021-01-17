«Заключивший контракт» с Бузовой Манукян запретил ей «сосаться» с мужчинами

Давид Манукян признался, что его отношения с Ольгой Бузовой — сплошная идиллия. По словам рэпера, поющая ведущая никогда не позволит себе лишнего и не заставит переживать об изменах. Впрочем, это не отменяет того факта, что музыкант порой сильно ревнует красавицу. Например, если речь идет о шоу вроде «Ледникового периода».

Как известно, в последнем сезоне удивить судей было достаточно трудно. Именитые фигуристы и их партнеры из шоу-бизнеса старались сделать такие «па», чтобы и сама Татьяна Тарасова поставила заветные «6.0». Мечтая о победе, артисты нередко прибегали к крайним мерам: целовались, обнимались, любили друг друга на льду по-настоящему.

«Оля не дает поводов. Хотя на „Ледниковом“ многие ребята в парах сосались. Для меня это мерзко! Я Оле бы не разрешил. Оля постоянно в работе, только к этому можно ее ревновать», — рассказал в интервью Лауре Джугелии Манукян.

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Как напоминает »Утро.ру», эту знаменитую пару часто упрекали в неискренности. Некоторые фанаты Бузовой даже предполагали, что та специально заключила контракт с известным рэпером, чтобы «зарабатывать на отношениях». К подобным высказываниям сам Давид относится довольно спокойно. Он отмечает, что чужое мнение его мало волнует.

«Пусть пишут. У нас контракт, все — успокойтесь, живите с этим дальше, забудьте про нас. <…> Мне не хочется никому ничего доказывать», — обращался к хейтерам молодой человек Ольги Бузовой.

В заключение Манукян лишь добавил, что на самом деле очень сильно любит телеведущую. Благодаря этим отношениям артист стал гораздо романтичнее и нежнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах.