«Заключивший контракт» с Бузовой Манукян запретил ей «сосаться» с мужчинами
Рэпер рассказал всю правду об отношениях с телеведущей. Оказалось, любовь его очень сильно изменила.
Фото: Instagram @buzova86
Давид Манукян признался, что его отношения с Ольгой Бузовой — сплошная идиллия. По словам рэпера, поющая ведущая никогда не позволит себе лишнего и не заставит переживать об изменах. Впрочем, это не отменяет того факта, что музыкант порой сильно ревнует красавицу. Например, если речь идет о шоу вроде «Ледникового периода».
Как известно, в последнем сезоне удивить судей было достаточно трудно. Именитые фигуристы и их партнеры из шоу-бизнеса старались сделать такие «па», чтобы и сама Татьяна Тарасова поставила заветные «6.0». Мечтая о победе, артисты нередко прибегали к крайним мерам: целовались, обнимались, любили друг друга на льду по-настоящему.
«Оля не дает поводов. Хотя на „Ледниковом“ многие ребята в парах сосались. Для меня это мерзко! Я Оле бы не разрешил. Оля постоянно в работе, только к этому можно ее ревновать», — рассказал в интервью Лауре Джугелии Манукян.
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Как напоминает »Утро.ру», эту знаменитую пару часто упрекали в неискренности. Некоторые фанаты Бузовой даже предполагали, что та специально заключила контракт с известным рэпером, чтобы «зарабатывать на отношениях». К подобным высказываниям сам Давид относится довольно спокойно. Он отмечает, что чужое мнение его мало волнует.
«Пусть пишут. У нас контракт, все — успокойтесь, живите с этим дальше, забудьте про нас. <…> Мне не хочется никому ничего доказывать», — обращался к хейтерам молодой человек Ольги Бузовой.
В заключение Манукян лишь добавил, что на самом деле очень сильно любит телеведущую. Благодаря этим отношениям артист стал гораздо романтичнее и нежнее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах.
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