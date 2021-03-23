Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в Кремле. Отмечается, что он чувствует себя хорошо и завтра проведет полноценный рабочий день.

Какой именно препарат выбрал глава государства — неизвестно. Однако по утверждению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, использовалось лекарство отечественного производства.

Путин анонсировал свою вакцинацию накануне во время телемоста с разработчиками и производителями вакцин и лекарств от COVID-19. Президент подчеркнул, что российские лекарства «все хорошие и надежные» и заявил об отсутствии каких-либо опасных побочных эффектов после их введения.

Также 22 марта Дмитрий Песков заявил, что планирует привиться от коронавируса в один день с главой государства. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что ни одно из мероприятий не будет проходить в присутствии телекамер. Ведь вакцинация — личное дело каждого человека.

18 января 2020 года на всей территории России стартовала массовая вакцинация населения на добровольной основе. Ряд клинических испытаний подтвердил абсолютную безопасность препаратов «ЭпиВакКорона» и «Спутник V». Ученые сообщали, что делать укол могут все группы лиц.

Между тем, готовится к массовому использованию и препарат «КовиВак», разработанный специалистами Научного центра имени Чумакова. Первые партии вакцины уже произведены.

Финальную стадию клинических испытаний прошел и «Спутник Лайт» — облегченная версия «Спутника V», разработанная для лиц в возрасте от 18 до 30 лет. Ее основное отличие в однократном введении. Для сравнения, все вышеуказанные лекарства требуют постановки двух уколов с разницей в несколько недель для формирования продолжительного иммунного ответа на возбудитель коронавируса.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о том, почему президент РФ до сих пор не сделал прививку от COVID-19. Комментируя ситуацию, сам Владимир Путин отмечал, что, как и все лица старше 65 лет, ожидает разрешения от ученых. Он также добавлял, что несомненно поставит вакцину, как только появится такая возможность.

Известно, что одна из дочерей главы государства выступила добровольцем при испытании «Спутника V» в середине 2020 года. По словам российского лидера, первые дни после укола у нее держалась температура, однако никаких побочных эффектов не наблюдалось. Наследница президента перенесла прививку хорошо.

Путин отмечал, что она решилась на эксперимент, поскольку хотела «чувствовать себя защищенной». В силу профессии дочери главы государства приходится общаться с огромным количеством людей ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где и как в России можно привиться от коронавируса и какие существуют противопоказания.