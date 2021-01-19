«Юля радуется»: таролог предрекла яркую судьбу «тайному сыну» Началовой

«Тайный» сын певицы Юлии Началовой, якобы рожденный после ее смерти, не вымышленный персонаж, а вполне реальный человек, утверждает таролог Марианна Абравитова.

В беседе с 5-tv.ru провидица рассказала, что звезда при жизни действительно предпринимала попытку забеременеть через ЭКО. Однако по некоторым причинам Началовой не удалось самой выносить малыша. Тогда звезда заморозила биоматериалы, чтобы родить наследника от любимого мужчины — судьи Вячеслава Кудри — могла суррогатная мама.

Влюбленные и не подозревали, что вскоре произойдет трагедия. Но после смерти певицы молодой мужчина не оставил надежды на появление наследника. Обратившись к профессиональным репродуктологам, воплотил мечту Началовой в жизнь.

«Сокровенная мечта Вячеслава и Юлии, действительно, сбылась. Рожден малыш с очень яркой судьбой. Это человек, наделенный дарами высших сил. Все таланты Началовой и Кудри перешли к этому ребенку. Надо сказать, что воспитание, которое получит этот мальчик, будет самым лучшим! Юля сейчас смотрит на нас с небес и радуется», — поделилась мнением таролог.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкая подруга Юлии Началовой — продюсер Олеся Сазыкина — отрицает появление после смерти звезды ее ребенка. Женщина утверждает: эти слухи Вячеслав Кудря распускает намеренно, чтобы заработать на честном имени покойной возлюбленной.