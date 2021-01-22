«Случайности не случайны»: автор песни «Розовые очки» о разрыве Бузовой и Давы

Расставание певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна 22 января стало главной новостью русскоязычного интернета. Многие спорят о том, было ли это спонтанным решением или пара давно думала разорвать свои отношения. Пока что ясно лишь, что истины не знает никто, кроме самих Бузовой и Давы.

Всего за два дня до этого Ольга праздновала свое 35-летие. В честь этого вышла ее новая песня, оказавшаяся пророческой. В ней есть строки о расставании девушки с любимым.

«Розовые очки

Бьются стеклами вовнутрь,

Девочку, что любит сильно,

Так легко обмануть».

Автор песни, Анастасия Ляшенко (творческий псевдоним Настя Шенк — Прим. ред.) рассказала 5-tv.ru, почему считает, что порой слова песен могут сбываться.

«Знаете, в моей профессии все случайности не случайны. Каждая песня всегда находит своего артиста. Могу сказать одно — когда я написала эту песню, вся моя команда в один голос сказала, что это песня Ольги Бузовой. И как видите, не ошиблись — она выбрала эту песню в свой репертуар», — поведала она.

Шенк рассказала, как рождаются ее песни и почему они порой становятся пророческими.

«Все слова, мысли материальны. Я, когда пишу мысли, у меня есть два сценария развития событий. Когда я пишу о происходившем накануне, я вкладывают туда все эмоции, все чувства. Я написала песню и забыла, — объяснила Анастасия. — А иногда приходится осознанно входить в такое состояние. И когда я пишу такие песни, я замечаю, что такие песни происходят в жизни в точности. Не могу сказать точно по поводу Оли, это ее личная жизнь, но песни и все слова материальны».

Много ли еще «предсказаний» сделала Анастасия? Сложно сказать. Ляшенко сотрудничала со многими российскими и украинскими артистами. Это и Стас Михайлов (песня All Inclusive), и Алексей Воробьев («Круглосуточно твой»), и Юлия Проскурякова («Маменькин сынок» и другие), и Светлана Лобода. С последней, как и с рядом других звезд, сотрудничество уже состоялось, а вот песни пока не были выпущены.

«Всех не перечислишь. Уже написано мною около 120 песен и 95, наверное, нашли своих артистов».

Анастасия Ляшенко (Настя Шенк) - Автор песен. 5-tv.ru

Шенк рассказала, в чем она видела смысл «Розовых очков», когда писала. Текст основан на ее собственной печальной истории о том, как все мы порой выбираем «не тех» людей.

«Вместо того, чтобы замечать реального человека, мы влюбляемся в образ, который создаем себе сами. И когда реальность преподносит уроки, розовые очки разбиваются стеклами во внутрь, — пояснила Анастасия. — Поэтому никогда не стоит строить иллюзий и всегда оценивать происходящее и человека здраво, как есть».

Ляшенко пожелала удачи Бузовой. Она убеждена, что история расставания Бузовой и Давы не была спланирована.

«Я не считаю, что это хайп, я слежу за Олей в Instagram, и видно, что это искренний и действительно тяжелый период у человека. Это искренние эмоции у человека, я не считаю, что это хайп, — сказала она. — Каждая женщина хочет и мечтает быть счастливой. И я искренне желаю Оле, чтобы рядом был человек, который будет ценить ее по достоинству».

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