Поющая ведущая Ольга Бузова объявила о разрыве с рэпером Давидом Манукяном после своего дня рождения. Предположительно, знаменитости поссорились во время вечеринки в честь 35-летия звезды. Девушка публично обвинила бывшего парня в насилии над ней и постоянных изменах с дамами легкого поведения. Телеведущая и сваха Роза Сябитова в беседе с 5-tv.ru заявила, что не может посочувствовать Ольге, а уж тем более дать ей какой-то совет.

«Есть такое понятие как брак, которое создает семью. Так вот Ольга Бузова, это не Ольга Бузова, как человек или девушка 35 лет, на четвертом десятке, а определенный проект, который называют Ольга Бузова. И в этом проекте Ольга там что-то делает: встречается, влюбляется, женится даже», — сказала Сябитова.

Она объяснила, что не хочет давать профессиональную оценку демонстративному роману, который «к браку не имеют никакого отношения».

«Люди официально не расписались на территории Российской Федерации, не пришли в ЗАГС и не поставили штамп в паспорте, не получили свидетельство о браке, а просто сделали какую-то свою историю и показали это все в Instagram. И обсуждать вопрос, что делать Оле, когда она рассталась с а-ля мужем, наверное, очень странно», — заявила телеведущая.

Она отметила, что является настоящей свахой и дает советы только настоящим людям, которые вступают в реальные отношения.

«Это проект, да он успешный, я согласна, но Ольга Бузова это не живой человек. Это стул, который стоит посередине пустой комнаты. И его продюсер периодически куда-то передвигает, и все этот стул обсуждают», — подытожила Роза Сябитова.

После того, как Бузова обратилась к своим поклонникам с грустной новостью, ее фанат буквально «напали» на мать Давы в Instagram. Там-то Анна Манукян и сказала, все что думает об Ольге. Женщина унизила звезду и назвала ее алкоголичкой. Фолловеров Бузовой очень разозлило поведение мамы и сына. Они бросились на защиту Ольги и стали обвинять Анну в плохом воспитании своего ребенка. После долгих дискуссий с ними Манукян отключила комментарии на своей странице.

Ранее 5-tv.ru писал, что расставание певицы Ольги Бузовой и рэпера Давида Манукяна стало главной новостью русскоязычного интернета. Многие спорят о том, было ли это спонтанным решением или пара давно думала разорвать свои отношения. Пока что ясно лишь, что истины не знает никто, кроме самих Бузовой и Давы. Всего за два дня до этого Ольга праздновала свое 35-летие. В честь этого вышла ее новая песня, оказавшаяся пророческой.