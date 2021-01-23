«Виноваты взаимные амбиции»: певица Туманова о расставании Бузовой и Давы

Расставание певицы Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном стало потрясением не только для фанатов пары, но и для многих коллег по цеху. Ведь еще пару дней назад они были счастливы вместе и признавались друг другу в любви.

Певица Лера Туманова рассказала 5-tv.ru, что она думает о причинах разрыва певицы и Давы.

«Мне кажется, что отношения Оли и Давы не были неискренними с какой-то из сторон. Я бы не сказала, что Дава прямо так откровенно воспользовался Олей, накрутил себе миллионы. Нет, он талантливый парень, и мне очень жалко, что пара рассталась», — сказала она.

Причин для разрыва, особенно у звездной пары, может быть немало. Туманова полагает, что виной тому желание обоих быть на виду.

«Мне кажется, тут имеют место взаимные амбиции, и Дава хочет сильно продвигаться, и Оля хочет. Это очень тяжело в паре. Когда мужчина не хочет быть публичным, а девушка публичная, отношения, как мне кажется, крепче. Я сужу по своей паре — у меня муж вообще не в шоу-бизнесе», — поделилась певица.

Туманова пожелала Бузовой найти свое личное счастье.

«Хочу, чтобы она нашла себе мужчину, за которым будет как за каменной стеной. Может быть, он будет не публичным человеком, а, наоборот, по всем фронтам ее прикрывать», — резюмировала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что автор песни «Розовые очки» думает о разрыве Бузовой и Давы.