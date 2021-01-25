Лазарев покорил судей «Танцев со звездами» страстным аргентинским танго

Певец Сергей Лазарев и его партнерша Екатерина Осипова вызвали восхищение жюри шоу «Танцы со звездами», исполнив аргентинское танго. Судьи и зрители отметили, что номер получился красочным и эмоциональным, а телеведущая Дарья Златопольская назвала танец крутым.

«Сережа, то, что ты сейчас показал, было очень круто. В очередной раз убеждаюсь, что ты настоящий отличник и профессионал», — заявила Златопольская.

В итоге жюри оценило исполнение дуэта в максимальные 30 баллов. Таким образом Лазарев и Осипова опередили другие пары участников уже в самом начале выпуска, отмечает «Экономика сегодня».

Для Лазарева это выступление стало дебютным. Он не попал на первый выпуск шоу, поскольку не смог вовремя вылететь из Индонезии, где проводил отдых. Но это ему не помешало выучить танец. Екатерина Осипова даже предположила, что на Бали певец тренировался ежедневно, так как приехал довольно подготовленным.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, бывший бойфренд Ольги Бузовой рэпер Давид Манукян на репетиции шоу «Танцы со звездами» получил травму, в больнице ему диагностировали сильный вывих плечевого сустава.