Должен остаться только один: на что готов пойти Фирсов ради наследства?

Почти полгода прошло с момента смерти Валентины Легкоступовой, а ее имя до сих пор фигурирует в прессе. Поводов для того немало — до сих пор не закрыт вопрос о причастности к ее кончине последнего супруга Юрия Фирсова, родственники ждут завершения расследования, а имущество артистки еще не распределено между наследниками.

В преддверии последнего в СМИ появилась скандальная информация — якобы близким певицы грозит до пяти лет тюрьмы за надругательство над прахом покойной. Сообщалось, что он, в соответствии с ее завещанием, был поделен на две части — одна будет захоронена на Троекуровском кладбище, вторую — развеяли над морем в Крыму.

«Сказать, что я в шоке от этой истории, это не сказать ничего. Наша семья до сих пор не может прийти в себя от внезапной кончины нашей мамы. Для бабушки, новость о том, что она надругалась над телом единственной дочери, была страшнейшим ударом и она до сих пор не может прийти в себя. Я не понимаю, насколько можно быть бесчеловечным и жестоким, чтобы сказать, что семья надругалась над телом? Мы исполнили прижизненную волю нашей мамы», — подчеркнула в интервью 5-tv.ru дочь Валентины Легоступовой.

Она особо отметила, что понимает «с какой целью делаются эти вбросы» и кому они могут быть выгодны.

«Основная цель — перевести внимание и основной вектор с того, кто причастен к гибели нашей мамы на что угодно, кроме поиска самой истины. Это попытки замолчать и не дать ответа на те вопросы, которые висят в воздухе. А другая цель — банальный меркантилизм. На мой взгляд. И желание получить все наследство», — уверена Анэтта Бриль.

Девушка выразила надежду, что в скором времени будет произведено справедливое расследование, которое все расставит на свои места.

О том, что сведения о так называемом «надругательстве над прахом умершего» не соответствуют действительности, заявил в беседе с 5-tv.ru и адвокат дочери Легкоступовой Сергей Жорин. Согласно российскому законодательству, развеивание праха — одна из разрешенных норм при его погребении. Они закреплены в «Рекомендациях о порядке похорон и содержании в РФ».

«Родственники Валентины Легоступовой соблюли все нормы закона при кремированнии, при развеивании. Во-вторых, ее волеизъявление соответствующим образом задокументировано. При этом оно не отрицается никем из родственников, в том числе и бывшим мужем. В этом мероприятии участвовали как официальные государственные органы, так и организации, которые аккредитованы на соответствующие действия. Все произведено в строгом соответствии с законом», — сообщил Жорин.

По словам юриста семьи покойной, вбросы в СМИ о грозящем родственникам певицы уголовном преследовании, выгодны ее вдовцу. Изначально Фирсов заявлял, что не будет претендовать на наследство, хотя ему полагается доля, как законному супругу артистки. Однако позже он изменил свои намерения и заверил дочь покойной, Анэтту Бриль, что хочет получить свой процент, чтобы потом передать ее брату, младшему сыну певицы.

Между тем, по закону, для этого нет необходимости вступать в наследство — от доли можно просто отказаться в пользу другого наследника. Тем не менее Фирсов предпочел проигнорировать этот момент и настоять на получении причитающегося. А претендовать он может, ни много ни мало, на одну четвертую наследства покойной жены. Сейчас, по мнению Жорина, вдовец пытается очернить родственников Легкоступовой, чтобы завладеть единолично всем имуществом и сбережениями артистки.

«В случае, если Фирсову удастся каким-то образом дискредитировать семью, доказать ее неправомерные действия в отношении самой Валентины, он, вероятно, попытается признать других наследников недостойными и, таким образом, завладеть не одной четвертой наследства, а 100%. И эти безымянные вбросы о надругательстве над прахом как раз хорошо ложатся в эту концепцию — опорочить родственников», — объяснил Жорин.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в реанимации, куда попала с тяжелыми травмами головы. Дочь знаменитости нашла мать и ее мужа — яхтсмена Юрия Фирсова — дома в нетрезвом состоянии. По одной из версий, супруги злоупотребляли спиртным не один день. Анэтта Бриль отправила обоих в наркологическую клинику, где состояние певицы резко ухудшилось. Юрий Фирсов практически сразу сбежал из медучреждения.

Дети Легкоступовой винят в трагедии именно яхтсмена, отношения с которым у них были напряженными еще при жизни матери. Сам же вдовец свою причастность к смерти жены отрицает. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Фирсов заявил о причастности детей певицы к ее смерти.