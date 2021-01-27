Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 на Украине и в Крыму

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Анна Васильева
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Украина до сих пор не начала прививать жителей от коронавируса.

Bloomberg сравнил ситуацию с вакцинацией от COVID-19 на Украине и в Крыму

Фото: Depositphotos / NikiLitov

Тема:
Вакцина от COVID-19

На Украине до сих пор не начали прививать жителей от COVID-19, в то время как вакцинация в Крыму уже проводится, пишет агентство Bloomberg.

Также подчеркивается, что при поддержке Москвы прививать жителей готовятся власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Авторы публикации обратили внимание, что что Украина — самая большая из тех стран Европы, в которых еще не проводят вакцинацию от коронавируса.

«Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины. — прим. ред.) либо не утверждены, либо не прибыли», — сказано в статье.

Агентство указывает, что пока украинским властям удалось лишь закупить партию китайской вакцины от коронавируса, которая, по заявлению премьера Украины Дениса Шмыгаля, поступит в страну в течение четырех недель.

По мнению журналистов, это грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. По предварительным данным, вакцинация на Украине начнется в феврале.

Ранее 5-tv.ru секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что языковой закон на Украине, вступивший в силу 16 января, провоцирует напряжение в обществе и, кроме прочего, способствует развитию сепаратизма.

Тема:
Вакцина от COVID-19
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