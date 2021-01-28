«Помогите, пожалуйста»: Бузова обратилась к Пугачевой за поддержкой

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Анна Васильева
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Несмотря на недавний скандал с «голубыми огоньками», поющая ведущая до сих пор мечтает о личной встрече с Примадонной.

«Помогите, пожалуйста»: Бузова обратилась к Пугачевой за поддержкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Тема:
Ольга Бузова

После закрытия «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина не пропали с телеэкранов. Они так и ведут шоу «Бородина против Бузовой». В последнем выпуске поющая ведущая обратилась к своему кумиру — Алле Пугачевой.

Несмотря на скандал с «голубыми огонькам», на которые Примадонна решила не звать Бузову, звезда телестройки призналась, что нуждается в поддержке более опытной коллеги по звездному цеху. Об этом пишет «Утро.ру».

Помощь народной артистки СССР понадобилась экс-участнице «Дома-2» Алене Ашмариной. Она пожаловалась, что накануне Нового года ее страницу в Instagram взломали. «Волшебный» совет девушке дал эксперт телепередачи, журналист Денис Сорокин. Он рассказал, что сам несколько раз сталкивался с атаками хакеров. После чреды взломов он подошел к Пугачевой и попросил сделать фото-оберег. И это сработало! Вот уже несколько лет мошенники боятся трогать микроблог журналиста.

Бузовой это идея показалась удачной. Она обратилась к Алле Борисовне с просьбой.

«Алла Борисовна, помогите, пожалуйста. Видите, как ваше лицо и ваше слово помогло. Я мечтаю с вами познакомиться!» — заявила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что все женщины мира знают о негласной традиции: с уходом кавалера «уходят» и лишние волосы. Кто-то стрижет каре, другие просят парикмахеров сделать озорную «пикси». Поющая ведущая Ольга Бузова никогда не стремилась быть похожей на всех, а потому после разрыва с рэпером Давой решила стать настоящей русалкой: косы артистки стали длиннее едва ли не на целый метр.

Тема:
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