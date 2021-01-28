«Русская краса — длинная коса»: после разрыва с Давой Бузова вновь сменила имидж
Артистка уже была и знойной брюнеткой с афрокосами, и «сладкой» Мальвиной с розовым каре. Казалось, удивлять фанатов больше нечем! Но телеведущая смогла.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Все женщины мира знают о негласной традиции: с уходом кавалера «уходят» и лишние волосы. Кто-то стрижет каре, другие просят озорную пикси. Поющая ведущая Ольга Бузова никогда не стремилась быть похожей на всех, а потому после разрыва с рэпером Давой решила стать настоящей русалкой: косы артистки увеличились едва ли не на целый метр!
Очередная трагедия в личной жизни певицы произошла прямо в ее день рождения. 20 января Ольга поссорилась с Давидом Манукяном и вскоре сообщила фанатам, что более не желает видеть рядом «предателя», который смеет» поднимать руку на женщину».
Проплакав несколько дней от обиды, звезда обратилась к лучшим стилистам, которые воплотили в жизнь ее мечту — нарастили волосы длиной до бедер.
«А когда, если не сейчас? Конечно, длину уберу потом, но захотелось немного так походить…» — подписала Бузова снимок в Instagram.
Необычное омбре, переходящее из черного цвета в платиновый блонд, поклонники одобрили. Большая часть юзеров отметила, что так телеведущая стала выглядеть гораздо женственнее и нежнее. Поддержали ее и знаменитые коллеги. В частности, продюсер Яна Рудковская.
«Можно не убирать длину, очень симпатичная!»
«Русская краса — длинная коса!»
«А что, мне нравится! Главное, чтобы полностью в блонд не красилась»,
«Она же девочка — имеет право меняться! Оля, я за тебя!» — писали в комментариях фолловеры артистки.
Впрочем, после расставания с ненавистным ухажером Ольга Бузова решилась не только на смену имиджа. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда выпустила новый клип, в котором честно рассказала миру о своей «болезненной любви».
- 27 янв
- «Стал промывать мозги»: экс-девушка Давы пожаловалась на его обращение с ней
- 26 янв
- «Это невыносимо»: мать Давы пожаловалась на травлю брошенного Бузовой сына
- 26 янв
- Коварный разлучник! Барецкий рассказал, из-за кого расстались Бузова и Манукян
- 26 янв
- «До слез»: Манукян впервые рассказал о своем состоянии после разрыва с Бузовой
- 26 янв
- «С трудом стою на ногах»: Бузова рассказала, как переживает разрыв с Давой
- 26 янв
- «Бузова — это не человек»: Сябитова выбрала наиболее подходящего жениха Бузовой
- 26 янв
- Голые ягодицы и цирк: видео с роскошного юбилея Ольги Бузовой
- 26 янв
- Сын Газманова решил помочь Бузовой найти нового мужчину после разрыва с Давой
- 25 янв
- «Все по контракту»: Бузова бросила Даву ради пиара нового клипа?
- 25 янв
- Нам тут не место! ТОП-5 телеведущих, которые работают не по специальности
Читайте также
93%
-0.60 91.22
-0.45
Нашли ошибку?