«Русская краса — длинная коса»: после разрыва с Давой Бузова вновь сменила имидж

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Виктория Андреева
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Артистка уже была и знойной брюнеткой с афрокосами, и «сладкой» Мальвиной с розовым каре. Казалось, удивлять фанатов больше нечем! Но телеведущая смогла.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Все женщины мира знают о негласной традиции: с уходом кавалера «уходят» и лишние волосы. Кто-то стрижет каре, другие просят озорную пикси. Поющая ведущая Ольга Бузова никогда не стремилась быть похожей на всех, а потому после разрыва с рэпером Давой решила стать настоящей русалкой: косы артистки увеличились едва ли не на целый метр!

Очередная трагедия в личной жизни певицы произошла прямо в ее день рождения. 20 января Ольга поссорилась с Давидом Манукяном и вскоре сообщила фанатам, что более не желает видеть рядом «предателя», который смеет» поднимать руку на женщину».

Проплакав несколько дней от обиды, звезда обратилась к лучшим стилистам, которые воплотили в жизнь ее мечту — нарастили волосы длиной до бедер.

«А когда, если не сейчас? Конечно, длину уберу потом, но захотелось немного так походить…» — подписала Бузова снимок в Instagram.

Instagram @buzova86

Необычное омбре, переходящее из черного цвета в платиновый блонд, поклонники одобрили. Большая часть юзеров отметила, что так телеведущая стала выглядеть гораздо женственнее и нежнее. Поддержали ее и знаменитые коллеги. В частности, продюсер Яна Рудковская.

«Можно не убирать длину, очень симпатичная!»

«Русская краса — длинная коса!»

«А что, мне нравится! Главное, чтобы полностью в блонд не красилась»,

«Она же девочка — имеет право меняться! Оля, я за тебя!» — писали в комментариях фолловеры артистки.

Впрочем, после расставания с ненавистным ухажером Ольга Бузова решилась не только на смену имиджа. Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда выпустила новый клип, в котором честно рассказала миру о своей «болезненной любви».

Тема:
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