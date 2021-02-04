«Я буду не одна»: Бузова показала, с кем проводит романтический вечер у камина

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что ей есть, с кем проводить романтические вечера у камина. Она показала в сторис в Instagram отдых в роскошных апартаментах, все еще украшенных к Рождеству и Новому году.

Бузова пришла в восторг от интерьеров и интригующе добавила:

«А еще — скоро я буду не одна, кое-кто ко мне присоединится».

Долго гадать фанатам не пришлось — загадочной компанией для вечера у камина оказалась подруга певицы. Они устроили себе ужин с закусками и вином прямо у камина.

«Приехала ко мне моя Юлечка! У нас романтик! Хорошо сидим», — сообщила чуть позже довольная Бузова.

Вскоре она добавила новое фото в свой аккаунт.

«Уютный вечер у камина», — подписала поп-дива яркий снимок.

Instagram @buzova86

Подписчики Бузовой не смогли пройти мимо ее признаний.

«Оля, как жаль, что не везет тебе в любви»;

«Олечка, у тебя обязательно все будет хорошо»;

«Оля, ты заслушиваешь самого лучшего!» — поспешили написать они в комментариях.

У экс-ведущей «Дома-2» сейчас не самое простое время. Совсем недавно она рассталась с рэпером Давидом Манукяном после полутора лет отношений. Точная причина разрыва звездной пары неизвестна, но Ольга Бузова намекала, что стала жертвой домашнего насилия. Сам Дава эту ситуацию старается не комментировать.

Ранее 5-tv.ru писал, кто балует Ольгу Бузову дорогими подарками после разрыва с Давой.