Бузова решила спеть гимн России на Олимпиаде или Параде Победы
Многие подписчики поющей ведущей не оценили ее новую идею.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Поющая ведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее заявление. Девушка хочет исполнить гимн России на Олимпиаде, Чемпионате мира или Параде Победы.
«Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — написала Бузова в своем микроблоге.
Подписчики Ольги неоднозначно отреагировали на ее идею. Самые преданные фанаты поддержали девушку, но большинство комментаторов оказались против того, чтобы она пела гимн Российской Федерации.
«Оля, не надо»;
«Только не это»;
«Ну какой гимн, палку перегибать не надо… Пожалейте уши людей»;
«Делать уже нечего тебе Ольга Бузова. Я не хейтер, но уже вообще перебор. Патриот, блин, страны», — отметили пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова анонсировала «Грустный трек» о расставании вслед за Давой.
- 10 февр
- Почему Ольга Бузова попала в реабилитационный центр?
- 9 февр
- «Быстро вы»: Бузова анонсировала «Грустный трек» о расставании вслед за Давой
- 9 февр
- «Обнулила нас»: Манукян в новой песне попросил Бузову вернуться
- 8 февр
- Ольга Бузова заявила, что Давид Манукян не хотел от нее детей
- 7 февр
- Карина Кросс рассказала, почему разошлась с бывшим Ольги Бузовой
- 7 февр
- «В ножки падай и целуй»: Мать Давы не жалеет об оскорблениях Бузовой
- 6 февр
- «Миритесь!» — отец Бузовой предложил Манукяну «разнулить» отношения с его дочкой
- 5 февр
- Интернет помнит: Бузова и Водонаева в одних трусах позируют на тайной вечеринке
- 5 февр
- «Оль, я тебя хочу»: Влад Кадони готов взять Бузову в жены
- 5 февр
- «Сделай папе зубы!» — Бузову раздосадовали бестактные комментарии в сети — видео
Читайте также
85%
-0.27 89.57
0.04
Нашли ошибку?