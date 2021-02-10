Бузова решила спеть гимн России на Олимпиаде или Параде Победы

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Анна Васильева
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Многие подписчики поющей ведущей не оценили ее новую идею.

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Поющая ведущая Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram шокирующее заявление. Девушка хочет исполнить гимн России на Олимпиаде, Чемпионате мира или Параде Победы.

«Я определилась с еще одной мечтой. Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! Это может быть что угодно: Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине», — написала Бузова в своем микроблоге.

Instagram @buzova86

Подписчики Ольги неоднозначно отреагировали на ее идею. Самые преданные фанаты поддержали девушку, но большинство комментаторов оказались против того, чтобы она пела гимн Российской Федерации.

«Оля, не надо»;

«Только не это»;

«Ну какой гимн, палку перегибать не надо… Пожалейте уши людей»;

«Делать уже нечего тебе Ольга Бузова. Я не хейтер, но уже вообще перебор. Патриот, блин, страны», — отметили пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова анонсировала «Грустный трек» о расставании вслед за Давой.

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