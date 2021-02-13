ЕС не прекращает истерику. Международная реакция на выступление Лаврова

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Егор Измалкин
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Зарубежные политики надеются на сохранение сотрудничества с Россией.

ЕС не прекращает истерику. Международная реакция на выступление Лаврова

Фото: www.globallookpress / MFA Russia

Тема:
Северный поток — 2

Заявление российского министра иностранных Сергея Лаврова о том, что РФ не намерена изолироваться от мировой жизни, но «готова ко всему», вызвало незамедлительную реакцию в зарубежной прессе. Ранее политик высказал точку зрения, что если западные партнеры продолжат вести необдуманную санкционную политику, то во взаимоотношениях России и ЕС может наступить серьезный разлад.

«Хочешь мира, готовься к войне», — заявил он в интервью «Соловьев Live».

Американский телеканал CNBC отметил, что отношения между Кремлем и Евросоюзом еще больше ухудшились, когда глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Москву. Аналитики заявили телеканалу, что разногласия могут создать проблемы для газопровода «Северный поток — 2», прокладываемого из России в Германию.

Данный проект подвергается резкой критике со стороны США, которые еще при Дональде Трампе ввели санкции против компаний, строящих трубопровод. Известно, что Вашингтон давно хочет сделать страны ЕС основным каналом сбыта своего сжиженного газа.

Немецкое издание Der Tagesspiegel привело мнение заместителя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль о том, что остановка строительства «Северного потока — 2» станет ошибкой. Он выразил надежду на сохранение отношений России и ЕС.

«Европа должна постараться сохранить то, что осталось от сотрудничества. Поскольку внешняя политика оказалась в ситуации конфликта, необходимо не допустить обострения конфронтации. Внешняя политика заключается в том, чтобы при защите собственных минимальных интересов искать шансы на разрядку там, где интересы расходятся», — заявил политик.

Он также отметил, что и Берлин с Брюсселем и Россия должны понимать: хуже может быть всегда, обратное — в интересах обеих сторон.

Сразу же ответили на заявления Лаврова и спикеры Deutsche Welle. Так евродепутат от немецких «зеленых» Сергей Лагодинский считает, что слова российского дипломата является не официальным заявлением, а высказыванием «эмоционального плана».

«Не будем забывать, что министр иностранных дел сказал это в интервью Соловьеву — там просто стилистика другая», — пояснил он.

Кроме того, отметили в издании, европейские политики все же надеются, что слова Лаврова не воплотятся в жизнь. Тот же Лагодинский заявил, что и сам Евросоюз не собирается прекращать отношения с Россией «как со страной, с соседом».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание СМИ на правильность подачи слов Лаврова о разрыве с ЕС. Он назвал большой ошибкой цитировать слова Лаврова о «готовности к войне» без контекста.

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