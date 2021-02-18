На Пятом канале акция День Добрых дел для Вики Максимовой
Семилетней девочке требуется пересадка костного мозга, перед которой необходимо пройти курс препарата стоимостью более двух миллионов рублей.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Сегодня помощь нужна семилетней Вике. У девочки острый лимфобластный лейкоз, рецидив, стандартная химиотерапапия уже бессильна – девочку спасет только пересадка костного мозга.
Но перед операцией нужен курс препарата, который стоит больше двух миллионов рублей. Пятый канал вместе с фондом "Подари жизнь" начинает сбор средств на лечение девочки. Просто отправьте на короткий номер 6162 сообщение с суммой, которую вы готовы пожертвовать.
Наталья Кириллова о том, как помочь.
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