На Пятом канале акция День Добрых дел для Вики Максимовой

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Семилетней девочке требуется пересадка костного мозга, перед которой необходимо пройти курс препарата стоимостью более двух миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Сегодня помощь нужна семилетней Вике. У девочки  острый лимфобластный лейкоз, рецидив, стандартная химиотерапапия уже бессильна – девочку спасет только пересадка костного мозга.

Но перед операцией нужен курс препарата, который стоит больше двух миллионов рублей. Пятый канал вместе с фондом "Подари жизнь" начинает сбор средств на лечение девочки. Просто отправьте на короткий номер 6162 сообщение с суммой, которую вы готовы пожертвовать.

Наталья Кириллова о том, как помочь.

 

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