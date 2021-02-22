«Обалдеть»: Киркорова и Тодоренко шокировала личность участника в костюме Черной пантеры
Король российской эстрады был уверен, что на этот раз шоу «Маска» покинет Ольга Бузова. Он и другие члены жюри сильно ошиблись.
Фото: Instagram @reginatodorenko
В новом выпуске шоу «Маска» на НТВ члены жюри рассекретили человека, выступавшего в костюме «Черной пантеры». При этом никто из них не смог угадать, кто скрывался под маской.
Претендентами на выбывание из шоу стали Розовая пантера, Пингвин и Черная пантера. Зрительским голосованием была спасена Розовая пантера, которая от счастья упала на колени и заплакала. Жюри принялось гадать, кто скрывается под масками оставшихся персонажей. Высказывались предположения, что в костюме Пингвина выступает Диана Арбенина или Анита Цой, а вот насчет Черной пантеры сомнений почти не было: Филипп Киркоров был на 100% уверен, что под маской прячется Ольга Бузова.
Поп-король еще на предыдущем выпуске признал в Черной Пантере «Бузяндру», как он называет Бузову, и даже поговорил с ней о расставании с бывшим бойфрендом Давидом Манукяном.
Впрочем, другие члены жюри в лице Регины Тодоренко, Валерии и Александра Реввы предполагали, что в костюме Черной пантеры может быть певица Глюкоза. Тем более что персонаж исполнил песню из ее репертуара «Снег идет». Звучали также версии, что в черном костюме выступает Юлия Паршута или украинская певица Maruv.
В итоге именно с Черной пантеры было решено снять маску, после чего у всех членов жюри открылись рты от удивления: участницей оказалась Светлана Хоркина — олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, которая, как выяснилось, еще и прекрасно поет.
«Я самоотвод даю. Так вообще! Обалдеть», — высказался Киркоров.
Коллеги тут же подняли его на смех, напомнив, что он утверждал, будто под маской никто иной как его «Бузяндра». Хоркина же сказала, что получила большое удовольствие от участия в проекте, хотя и немного расстроилась, выбыв из него так рано. В завершение она исполнила песню «Снег идет» на бис.
«Вы тоже в шоке от маски черной пантеры? Я была уверена, что там Глюкоза», — написала после шоу Тодоренко в Instagram.
Поклонники в комментариях честно признались, что не ожидали увидеть под маской Светлану Хоркину.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Филипп Киркоров угадал, что пятым членом жюри нового сезона шоу «Маска» станет шоумен Александр Ревва, которого выдала характерная походка.
- 22 февр
- Рассекреченная Хоркина рассказала, какую цель преследовала на шоу «Маска»
- 21 февр
- Экс-возлюбленный Бузовой блогер Дава раскрыл секрет своего похудения
- 21 февр
- «Заслуживает победы»: Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на шоу
- 18 февр
- Лещенко высказался о мечте Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде
- 17 февр
- «Тактична и внимательна»: Цымбалюк-Романовская оценила талант Бузовой-ведущей
- 17 февр
- Все ради Бузовой? Киркоров раскрыл секрет похудения Давы
- 17 февр
- Экс-бойфренд Ольги Бузовой Дава обогнал ее по пулярности
- 16 февр
- «Все зашло слишком далеко»: Киркоров высказался о будущем Бузовой и Давы
- 15 февр
- «Ложь и грязные манипуляции»: Манукян намекнул на жестокое предательство Бузовой
- 14 февр
- Милонов заявил, что заплачет, если Ольга Бузова исполнит гимн РФ на Олимпиаде
Читайте также
85%
0.01 89.66
0.12
Нашли ошибку?