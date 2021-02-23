Стало известно, какое наследство может достаться вдовцу Легкоступовой
Ранее последний муж покойной певицы Юрий Фирсов обвинил сотрудников СК в краже денег из ее квартиры.
Фото: Ok.ru / Юрий Фирсов
Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов может претендовать лишь на небольшую долю наследства. После смерти певицы осталась квартира, в которой ей принадлежала одна половина, в то время как вторая — записана на дочь Анэтту Бриль. Поэтому наследники, включая Фирсова, могут в равных долях поделить лишь половину квартиры, сообщает издание ФАН со ссылкой на близкий к семье источник.
Также Легкоступова владела домом и участком в Павло-Посадском районе Московской области, однако в этой недвижимости Фирсов не имеет супружеской доли, так как она была приобретена певицей до брака с ним. Не может вдовец рассчитывать и на деньги из рюкзака, найденные в квартире покойной исполнительницы хита «Ягода-малина».
«Ни о каких деньгах в рюкзаке речь не идет, так как их принадлежность его супруге надо доказать», — пояснил собеседник издания.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов обвиняет сотрудников Следственного комитета в пропаже части денег из рюкзака, находившегося в квартире певицы. По его словам, изначально в сумке было 30 тысяч евро, но после осмотра помещения представителями СК осталось только 19 тысяч. Сейчас Фирсов сменил замки на дверях квартиры покойной жены и занял ее жилплощадь.
Исполнительница популярной песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни после тяжелой травмы.
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