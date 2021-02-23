Стало известно, какое наследство может достаться вдовцу Легкоступовой

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов может претендовать лишь на небольшую долю наследства. После смерти певицы осталась квартира, в которой ей принадлежала одна половина, в то время как вторая — записана на дочь Анэтту Бриль. Поэтому наследники, включая Фирсова, могут в равных долях поделить лишь половину квартиры, сообщает издание ФАН со ссылкой на близкий к семье источник.

Также Легкоступова владела домом и участком в Павло-Посадском районе Московской области, однако в этой недвижимости Фирсов не имеет супружеской доли, так как она была приобретена певицей до брака с ним. Не может вдовец рассчитывать и на деньги из рюкзака, найденные в квартире покойной исполнительницы хита «Ягода-малина».

«Ни о каких деньгах в рюкзаке речь не идет, так как их принадлежность его супруге надо доказать», — пояснил собеседник издания.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов обвиняет сотрудников Следственного комитета в пропаже части денег из рюкзака, находившегося в квартире певицы. По его словам, изначально в сумке было 30 тысяч евро, но после осмотра помещения представителями СК осталось только 19 тысяч. Сейчас Фирсов сменил замки на дверях квартиры покойной жены и занял ее жилплощадь.

Исполнительница популярной песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни после тяжелой травмы.