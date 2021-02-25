Сбылась мечта? После расставания с Бузовой блогер Дава сделал липосакцию
Экс-возлюбленного поющей телеведущей в клинике посещает таинственная незнакомка.
Фото, видео: Instagram @dava_m
Стало известно, почему блогер Давид Манукян оказался в больнице. По словам девушки, которая оказалась с ним в одной клинике, ему сделали липосакцию.
По ее словам, звезда находится в престижном многопрофильном центре антивозрастной медицины. Она утверждает, что молодого человека избавили от жира на спине, подбородке и животе, а также сделали ему лифтинг нижней части живота. Кроме того, выяснилось, что экс-бойфренда Ольги Бузовой навестила некая барышня.
«Сейчас Дава лежит во второй палате на первом этаже. Вчера его посещала мама, друзья и какая-то девушка», — заявила собеседница StarHit.ru.
Интригу о том, какую именно операцию перенес Дава, блогер сохранял несколько дней. В соцсетях он публиковал фото в бинтах и заявлял, что его «не надо жалеть». Кроме того, он писал, что после хирургического вмешательства стал лучше разбираться в людях.
«В сложных ситуациях ты понимаешь, кто есть кто. Кто-то кидает громкие слова, а кто-то молча приезжает», — сообщил он в сторис своего Instagram.
Видимо, блогера не устраивала его фигура, и теперь мечты о стройном теле воплотились в реальность. В одной из последних сторис Манукян рассказал, как себя чувствует.
«Все четко, настроение по кайфу. За меня вообще не переживайте, потому что я как Терминатор», — обрадовался он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Даве удалось сбросить шесть килограммов до операции.
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