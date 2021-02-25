Сбылась мечта? После расставания с Бузовой блогер Дава сделал липосакцию

|
Егор Измалкин
3 170

Экс-возлюбленного поющей телеведущей в клинике посещает таинственная незнакомка.

Фото, видео: Instagram @dava_m

Тема:
Ольга Бузова

Стало известно, почему блогер Давид Манукян оказался в больнице. По словам девушки, которая оказалась с ним в одной клинике, ему сделали липосакцию.

По ее словам, звезда находится в престижном многопрофильном центре антивозрастной медицины. Она утверждает, что молодого человека избавили от жира на спине, подбородке и животе, а также сделали ему лифтинг нижней части живота. Кроме того, выяснилось, что экс-бойфренда Ольги Бузовой навестила некая барышня.

«Сейчас Дава лежит во второй палате на первом этаже. Вчера его посещала мама, друзья и какая-то девушка», — заявила собеседница StarHit.ru.

Instagram @dava_m

Интригу о том, какую именно операцию перенес Дава, блогер сохранял несколько дней. В соцсетях он публиковал фото в бинтах и заявлял, что его «не надо жалеть». Кроме того, он писал, что после хирургического вмешательства стал лучше разбираться в людях.

«В сложных ситуациях ты понимаешь, кто есть кто. Кто-то кидает громкие слова, а кто-то молча приезжает», — сообщил он в сторис своего Instagram.

Видимо, блогера не устраивала его фигура, и теперь мечты о стройном теле воплотились в реальность. В одной из последних сторис Манукян рассказал, как себя чувствует.

«Все четко, настроение по кайфу. За меня вообще не переживайте, потому что я как Терминатор», — обрадовался он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Даве удалось сбросить шесть килограммов до операции.

Тема:
Ольга Бузова
25 февр
«Жалеть меня не нужно»: Манукян рассказал, что с ним сделали в больнице
25 февр
Жизнь без Бузовой: В чем обвиняют Давида Манукяна?
25 февр
«Прекрасные интимные отношения»: ясновидящая о романе Бузовой и Манукяна
24 февр
«Всю ночь тошнило»: Манукян с перемотанной головой рассказал о перенесенной операции
23 февр
«Ну не смеши»: Бузова вышла на боксерский ринг, но фанаты ее не поняли
22 февр
Рассекреченная Хоркина рассказала, какую цель преследовала на шоу «Маска»
22 февр
«Обалдеть»: Киркорова и Тодоренко шокировала личность участника в костюме Черной пантеры
21 февр
Экс-возлюбленный Бузовой блогер Дава раскрыл секрет своего похудения
21 февр
«Заслуживает победы»: Бузова назвала Даву родным человеком и поддержала на шоу
18 февр
Лещенко высказался о мечте Бузовой исполнить гимн России на Олимпиаде

Читайте также

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.23 89.67
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:42
Музыкальный факультет: Кортнев рассказал о необычном эксперименте с «Несчастным случаем»
14:29
«На грани фантастики»: европейское СМИ развеяло стереотипы о российском оружии
14:26
Бывший чиновник Минкульта РФ арестован в Австрии с целью выдачи России
14:12
Золотая клубника: снегопады практически лишили урожая фермеров юга России
14:10
Сбылась мечта? После расставания с Бузовой блогер Дава сделал липосакцию
14:07
В Красноярске четыре человека арестованы по делу о торговле детьми — видео

Сейчас читают

«Выжимали до последней капли»: Лановой стал жертвой обмана перед смертью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
«Билет в один конец»: Суханкина призвала не усыновлять детей, не подумав дважды
Герои благородных кровей. Чем запомнился скончавшийся Дмитрий Писаренко?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

На Украине остановку СП-2 назвали вопросом жизни и смерти
В Петербурге ужесточили правила расселения коммуналок
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака