Вот такая, настоящая: как выглядит Бузова без фильтров и фотошопа
Свежее фото поющей телеведущей вызвало недоумение даже у преданных фанатов.
Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov
Звезда «Дома-2» Ольга Бузова — из числа тех женщин, кто не может позволить себе выглядеть неидеально. Ее волосы всегда уложены в элегантную прическу, лицо — при макияже. Ведет ли звезда эфиры из дома или трудится на площадке — всегда нарядная и собранная.
Миллионы фанаток ежедневно задаются вопросом: ну как же Бузова все успевает? Ведь работает с утра и до глубокой ночи! Но как оказалось, и на «Солнце» бывают «пятна». Накануне в сеть слили фото артистки без фильтров и фотошопа. Изображение, мягко говоря, произвело фурор.
Друг одной из пользовательниц Instagram подловил телеведущую в разгар съемки шоу «Бородина против Бузовой». Ольгу попросили попозировать, но та отказалась, мотивируя тем, что слишком занята. Обиженная на звезду фанатка опубликовала то, что получилось: уставшую, недовольную, немного опухшую и растрепанную телеведущую.
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«Бузова без фотошопа и фильтров. Ну, и правильно. Не нужно было отказывать», — оправдалась babka.nalavke.
«Да старая уже с морщинами, скоро фильтры не помогут, жаль, что мозги не профильтруешь», — вторила ей расстроенная поклонница.
Почему именно так сегодня выглядит Бузова — непонятно. Среди распространенных версий — удар по психике и самолюбию после расставания с рэпером Давидом Манукяном. Как пишет ФАН, поющую ведущую начали жалеть даже коллеги по сцене, в частности, рэпер T-Killah. Со слов музыканта, при всем жизнелюбии Ольга кажется «очень несчастной».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после расставания с Давидом Манукяном Ольга Бузова вдруг вышла на боксерский ринг.
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