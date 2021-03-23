«Мы согреваем друг друга»: Бузова анонсировала переезд в дом Киркорова

Поющая ведущая Ольга Бузова вот уже третьи сутки проводит вместе с Филиппом Киркоровым. После грандиозного разоблачения в шоу «Маска» — звезда пряталась за ликом Розовой пантеры — поп-король окружил ее заботой и теплом.

«Неужели между ними роман?» — недоумевают поклонники.

Ни Бузова, ни Киркоров эти домыслы не комментируют. Впрочем, стоит ли ожидать каких-либо официальных заявлений, если все и так понятно по поступкам? Вот, например, недавно певица выложила в Instagram ролик, где обнимается и целуется со своим «покровителем» в его огромном особняке.

«Я тебя украл и не выпущу из своего холостяцкого логова!» — настаивает Филипп.

«Сегодня мы согреваем друг друга…» — прильнув к груди поп-короля, заявила Ольга.

В описании к ролику артистка призналась, что Киркоров устроил ей настоящий романтический ужин для поднятия настроения после выбывания из шоу. Тогда же, за уютной беседой, знаменитый певец и предложил ей переехать в собственный дом.

«Соглашаться?» — посоветовалась с фолловерами Бузова.

Instagram @buzova86

В искренность чувств между 53-летним Филиппом Бедросовичем и 35-летней Ольгой мало кто поверил. Однако поклонники замечали, что этот переезд — неплохой вариант с коммерческой точки зрения. Уж поп-король-то знает, как продвинуть новоиспеченную певицу по карьерной лестнице.

«С Филиппом соглашайся на все!!!»

«Как раз Оля детей хотела, будет воспитывать детей Филиппа!»

«Я не поняла, что, Бузова с Киркоровым встречаются? Вот это да…»

«А что, клевые такие! Оба на стиле, оба хайпуют — совет да любовь!» — обсуждали идею фолловеры.

Какой ответ Киркорову дала артистка и было ли это предложение серьезным — пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими нежностями после шоу «Маска» обменивались друг с другом Филипп Киркоров и Ольга Бузова.