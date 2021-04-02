Блогер Эдвард Бил признал, что был за рулем в момент ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом 5-tv.ru стало известно со слов его адвоката — Сергея Жорина.

Как сообщил звездный юрист, его клиенту избрали меру пресечения — задержание на 48 часов. Он уточнил, что Бил на момент происшествия не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Что касается признания вины в произошедшем, то для этого необходимо провести ряд экспертиз и снять данные с камер видеонаблюдения, отметил представитель блогера.

«Он больше беспокоится за самочувствие пострадавших. Показания дает, в данный момент он задержан», — сказал Сергей Жорин.

Сейчас Эдварду Билу очень плохо из-за случившегося, он готов оказать любую посильную помощь пострадавшим.

Громкое дело будут рассматривать в Тверском суде российской столицы. Блогер по-прежнему находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено.

«Он плохо себя чувствует, у него травма спины после ДТП. Он сотрудничает со следствием, дает показания, допрошен. Отобраны образцы для проведения экспертиз. Все следственные действия с ним проведены. Находится в шоковом, стрессовом состоянии», — добавил адвокат Геннадий Удунян.

Массовое ДТП случилось в центре Москвы днем 1 апреля. Водитель синего Audi вылетел на встречную полосу и спровоцировал столкновение нескольких автомобилей. Женщину, управлявшую Volkswagen, отправили в реанимацию. По предварительным данным, виновником происшествия стал блогер Эдвард Бил, который известен в сети своими пранками, в том числе на дорогах. Примечательно, что авария произошла недалеко от места, где случилось «пьяное ДТП» с Ефремовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Александр Добровинский рассказал о возможном наказании блогеру Билу.