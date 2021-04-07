Вдовец Валентины Легкоступовой сообщил, что неизвестные пытались взломать ее квартиру. Со слов яхтсмена Юрия Фирсова, проживающего в апартаментах звезды, произошло это относительно недавно. Данный факт якобы зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Бизнесмен утверждает, что совершить преступление пытались не знакомые ему люди. Причастность к инциденту детей артистки — сына Матвея и дочери Анетты — Фирсов категорически отрицает.

«Видеокамеры все четко пишут. Если кто-то совершает попытку зайти в квартиру, мне сразу же поступает сигнал. Я не знал (этих людей — Прим.ред). Поэтому прямо в камеру спросил: „Кто вы такие? Чего хотите?“. Они ушли. Если бы не ушли, то приехал бы наряд и закрыл эту тему», — рассказал Юрий корреспондентам Sobesednik.ru.

Вдовец Легкоступовой заметил, что каких-либо конфликтных ситуаций с родственниками звезды на почве дележа квартиры у него не было и быть не может. Фирсов признался, что не будет возражать, если в апартаменты переселятся дети и пожилая мама покойной артистки. Однако выдвинул одно условие.

«Они имеют право там жить. Но для начала должны оплатить свою долю долгов по коммуналке, которые погасил я. Да и зачем им снова сверлить замки, когда ключи есть у моего адвоката? Достаточно только оплатить коммуналку. Пока все оплачиваю я», — подчеркнул яхтсмен.

Все — вранье?

Несмотря на доводы Фирсова, близкая подруга Легкоступовой — певица Наталья Штурм — в «сказки» про взлом квартиры совершенно не верит. В беседе с ФАН артистка заявила, что весь подъезд, где расположены апартаменты звезды, увешан камерами слежения — шансов остаться неузнанными у преступников нет. Следовательно, вдовец либо что-то не договаривает, либо откровенно лжет, чтобы привлечь к себе внимание.

«Это чистой воды блеф», — выпалила Штурм.

Артистка была искренне удивлена, когда Фирсов заговорил о проблемах с родственниками Легкоступовой и оплате счетов за коммунальные услуги. Наталья заявила, что и дети, и мама покойной имеют полное право жить в ее квартире, а потому не нуждаются в разрешении яхтсмена.

Певица настаивает: если бы близкие покойной и решили вскрывать ее апартаменты, то сделали бы это с полицейскими и точно никуда не ушли.

«Может быть, собутыльники пришли, а он забыл, что сам их приглашал. Он официальный алкоголик. Он же сколько раз лежал на промывании. И Валю с собой тоже таскал на промывание», — заключила Наталья Штурм.

Instagram @legkostupovavalentina

Как сообщал ранее 5-tv.ru, певицы Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. За несколько дней до трагедии звезду в нетрезвом состоянии и с травмами на теле нашла в квартире дочь Анетта. Артистку положили в больницу, но состояние ее стремительно ухудшалось. Вскоре она впала в кому и умерла.

По результатам первой судмедэкспертизы, причиной смерти Легкоступовой стали тяжелые последствия черепно-мозговой травмы. Юрий Фирсов пояснял: жена поскользнулась и неудачно упала в ванной. Родственники в эту теорию не поверили, обвинив яхтсмена в избиении и намеренном спаивании Валентины.