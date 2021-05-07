«Ситуация пока острая»: Бузова пожаловалась на болезненное восстановление после операции
Поющая ведущая отметила, что «стала суеверной» из-за произошедшего с ней несчастья.
Фото, видео: Instagram @buzova86
Телеведущая и певица Ольга Бузова дала подробный комментарий об экстренной госпитализации и последующей хирургической операции. Пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция произошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление», — написала певица.
Знаменитость заверила подписчиков, что справится со всеми сложностями. Однако раскрывать причину произошедшего с ней несчастья не стала.
«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной. Спасибо за миллионы сообщений в Директ и в личку, я все вижу, не всем отвечаю, сильная слабость. Ваша Бу», — подытожила певица.
Ольга Бузова была экстренно госпитализирована и прооперирована в среду, 5 мая. С тех пор она находится в реанимации. Близкие и коллеги Ольги Бузовой не комментируют произошедшее с поющей ведущей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что госпитализированной Ольге Бузовой запретили плакать в больнице. Она жаловалась, что не могла перестать рыдать после наркоза.
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