«Плачу как ребенок»: Бузова раскрыла причину своих слез после операции

Поющая телеведущая Ольга Бузова продолжает делиться с поклонниками подробностями своего состояния. В последних сторис в Instagram знаменитость в очередной раз показала, как ей меняют капельницу, шутливо назвав процедуру «вечерним променадом». Как сообщила врач, занимающаяся процедурой, Бузовой дали антибиотик и обезболивающее.

Несмотря на тяжелое состояние, звезда не оставляет свой Instаgram и все время читает комментарии фанатов. Телеведущая признается, что ее слезы могут быть вызваны жалостью к себе.

«Долго, конечно, я прихожу в себя. Очень долго. Почитала ваши комментарии, спасибо, мои хорошие. Многие пишут, что слезы из-за наркоза. Может быть, я, конечно, как ребенок плачу. Может себя жалею. Надо как-то собраться, я же сильная», — сказала экс-звезда «Дома-2».

Сейчас состояние Ольги стабильное. Она отметила, что все еще проходит курс интенсивного лечения после операции. Также Бузова призналась, что ее отругали за отсутствие аппетита, поэтому она решилась на легкий перекус.

«Пока меня не выписывают, делают курс антибиотиков и обезболивающего уже три дня. Сегодня жду еще врача. Ругают, что не ем нифига. Сегодня вот врач придет, попрошу, чтобы фруктики мне помыли и ягодки. Покушаю ваши посылочки», — заключила Ольга.

Дата выписки звезды, как и ее диагноз пока неизвестны. Бузова пережила внезапное хирургическое вмешательство 5 мая, и с тех пор находится в отделении реанимации. Ее близкое окружение также никак не комментирует ситуацию. Обо всем знаменитость пообещала рассказать самостоятельно, но позднее, так как сейчас боится делать какие-либо прогнозы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие побочки проявились у Бузовой после операции.