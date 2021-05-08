Брошенный Дава ответил на просьбы навестить Бузову в больнице после издевки

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Анастасия Шадская
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Певица была экстренно госпитализирована 5 мая. Причину операции и свой точный диагноз она не разглашала.

Брошенный Дава ответил на просьбы навестить Бузову в больнице после издевки

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Рэпер Дава наконец прокомментировал новости о госпитализации своей экс-возлюбленной Ольги Бузовой. После того, как ту экстренно прооперировали, его буквально осадили фанаты певицы. Они требовали, чтобы блогер навестил бывшую девушку и написал об этом в соцсетях.

До последнего времени Давид Манукян (настоящее имя Давы — Прим. ред.) игнорировал все призывы пользователей. При этом сам на фоне случившегося с Бузовой выложил скандальный ролик, который многие посчитали издевкой над госпитализированной девушкой

Фанаты Ольги не сдавались. Поэтому под последним постом Дава все же намекнул, что все не так просто у них с экс-невестой.

«Вы говорите сам, что любовь так важна. Но вот Оля в больнице. Почему не забить на обиды, злость и просто не навестить человека?» — спросила у него одна из фанаток Бузовой.

«Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете», — сдержанно прокомментировал исполнитель.

Instagram @dava_m

Другая поклонница тоже попросила, чтобы Дава поддержал Ольгу. Тот ответил смайликом в виде сердца.

Instagram @dava_m

Больше обсуждать свою личную жизнь Манукян не стал.

Ольга Бузова оказалась в больнице 5 мая. Точный диагноз артистки не сообщали, так что в сети строят теории на эту тему. Известно, что пока что экс-ведущая «Дома-2» не может есть, постоянно плачет и чувствует себя плохо.

Бузова и Дава встречались около полутора лет и даже собирались пожениться. Но в январе 2021 года, неожиданно для фанатов, расстались. При этом Манукян тему разрыва старался не обсуждать, а вот Ольга намекнула, что столкнулась с насилием и предательством.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро озвучила варианты диагноза Бузовой.

Тема:
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