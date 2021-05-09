Летят самолеты: как прошли воздушные Парады Победы в разных частях России — видео

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Анастасия Шадская
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9 мая вся страна отмечает 76-ю годовщину окончания Великий Отечественной войны.

Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
День Победы

9 мая Парады Победы в честь 76-й годовщины окончания Великой Отечественной войны прошли во многих городах России. Помимо шествия военнослужащих и разнообразной технике фееричное зрелище развернулась в небе.

Воздушная часть Парадов никого из зрителей не оставила равнодушными. Слаженность действий пилотов, маневры вертолетов и самолетов, дозаправка прямо в воздухе и традиционный триколор среди облаков.

Что еще увидели гости парадов в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге?

Москва

Пролет авиации над Красной площадью завершал торжественную часть Парада. В честь 76-летия Победы в этом году в нем принимало участие 76 вертолетов и самолетов, где были представлены почти все типы воздушных судов.

С самого начала мастерство пилотов в небе над российской столицей поражало. Открыли парад три тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26, вести которые в таком составе крайне тяжело. Затем появились многоцелевые вертолеты Ми-8, ударные вертолеты Ми-35 пилотажной группы «Беркуты» и Ка-52.

Помимо вертолетов, в параде приняли участие самолет Ил-76 — основа военно-транспортной авиации РФ, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС с заправщиками Ил-78, сверхзвуковые МиГ-31К, истребители Су-57 в группе из четырех машин.

Была в небе над Москвой также смешанная группа Липецкого авиацентра из самолетов Су-34, Су-30СМ и Су-35С. А завершили полет пилотажные группы «Стрижи»и «Русские витязи» в составе самолетов МиГ -29 и Су-30СМ. Под конец шесть штурмовиков Су-25 окрасили столичные небеса над Кремлем в цвета российского флага.

Санкт-Петербург

В отличие от Москвы, где погодные условия оставляли желать лучшего, в Северной столице в День Победы было солнечно. Так что препятствий для полета авиации над Дворцовой площадью не было.

Всего в параде приняли участие более 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Открывал парад «рыцарь неба» — крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, а завершали — самолеты нового поколения Миг-31БМ. Также в небе над Невой пролетели многоцелевые вертолеты Ми-8.

Еще петербуржцы и гости города увидели в небе сверхманевренные истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор» и ударные Ми-24.

Екатеринбург

Парад над столицей Урала был не менее красочным и ярким. В небе над Екатеринбургом пролетели крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, модернизированные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1, ударные вертолеты Ми-24П, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, самолет Ту-134УБЛ, самолеты-разведчики Су-24МР, бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Миг-31БМ.

Во время подлета к Екатеринбургу пилот одного из воздушных средств поздравил ветеранов с Днем Победы прямо из кабины.

«Многоуважаемые ветераны, 9 Мая — символ неукротимого духа нашего народа, неустрашимой решительности и благородного достоинства, чести и совести нашей великой страны. С глубочайшим чувством уважения и признательности мы желаем вам добра и счастья, с праздником вас, с величайшим из дней — с Днем Великой Победы».

Новосибирск

В Новосибирске после прохода механизированных частей и военнослужащих по Площади 1905 года в небе над городом появилась авиация.

Открывали воздушную часть парада две пары вертолетов Ми-8 «Терминаторов». Это новейшие модификации самого распространенного вертолета Ми-8. Также высоко над Новосибирском пролетели многочисленные самолеты и вертолеты.

А завершала парад группу из двух тяжелых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как в Сирии на российской авиабазе провели Парад Победы.

Тема:
День Победы
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