Публикация украинского игрока «Зенита» о Дне Победы вызвала восхищение фанатов

Публикация защитника петербургского ФК «Зенит» — украинца Ярослава Ракицкого о Дне Победы вызвал восхищение у его фанатов. На своей странице в Instagram спортсмен поздравил всех с этой памятной датой.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить!» — написал футболист.

По его словам, в сердцах «мы должны чтить память настоящих отважных и смелых» защитников страны. Он поблагодарил ветеранов за этот день и отметил, что «знает цену чистому небу».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Подписчики Ракицкого отметили, что он, несмотря на то, что его соотечественники по-другому относятся к этому празднику, вызывает уважение. Они поддержали футболиста.

«Побольше бы таких настоящих украинцев, которые не боятся высказать свое мнение и любят свою Родину, как ты, Ярослав. Огромное уважение тебе и твоим родителям, что так тебя воспитали!»;

«Нормальные граждане Украины знают историю»;

«Капитальный молодец! Спасибо, Ярослав!»;

«С праздником Ярослав! Отличные слова. И пусть они дойдут в головы каждого, кто не понимают, что творят», — отметили в комментариях.

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