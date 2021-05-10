Публикация украинского игрока «Зенита» о Дне Победы вызвала восхищение фанатов

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Егор Измалкин
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Подписчики отметили, что пост защитника «сине-бело-голубых», в отличие от соотечественников, достоин уважения.

Публикация украинского игрока «Зенита» о Дне Победы вызвала восхищение фанатов

Фото: www.globallookpress / Maksim Konstantinov

Тема:
День Победы Украинский кризис

Публикация защитника петербургского ФК «Зенит» — украинца Ярослава Ракицкого о Дне Победы вызвал восхищение у его фанатов. На своей странице в Instagram спортсмен поздравил всех с этой памятной датой.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить!» — написал футболист.

По его словам, в сердцах «мы должны чтить память настоящих отважных и смелых» защитников страны. Он поблагодарил ветеранов за этот день и отметил, что «знает цену чистому небу».

 
 
 
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Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

Подписчики Ракицкого отметили, что он, несмотря на то, что его соотечественники по-другому относятся к этому празднику, вызывает уважение. Они поддержали футболиста.

«Побольше бы таких настоящих украинцев, которые не боятся высказать свое мнение и любят свою Родину, как ты, Ярослав. Огромное уважение тебе и твоим родителям, что так тебя воспитали!»;

«Нормальные граждане Украины знают историю»;

«Капитальный молодец! Спасибо, Ярослав!»;

«С праздником Ярослав! Отличные слова. И пусть они дойдут в головы каждого, кто не понимают, что творят», — отметили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что радикалы в Одессе устроили драку из-за георгиевской ленты.

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