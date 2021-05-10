«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев

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Анастасия Шадская
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Многие известные западные издания оценили демонстрацию военной техники на 9 мая в России.

«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
День Победы

Западные издания по-разному отреагировали на московский Парад Победы в честь 76-летия с момента окончания Великой Отечественной войны. Одних напугало обилие военной техники на Красной площади, другие задумались о последствиях милитаризации ряда стран, а третьи рассуждали о целесообразности такого мероприятия.

Издание The New York Times сразу окрестило Россию «сверхдержавой» и продемонстрировало обеспокоенность планами президента РФ Владимира Путина укреплять армию страны.

Журналисты Bloomberg высказали предположение, что российский лидер вынужден проводить парады на фоне роста происшествий на почве нацизма и переписывания истории.

При этом в издании отметили, что Парад Победы для простых россиян — это «источник гордости за страну». Журналисты остались под впечатлением того, как память о миллионах жертв Великой Отечественной войны чтят их потомки.

Газета National Post из Канады не согласна, что Парад 2021 год демонстрирует военизацию России. Сотрудники издания привели цифры, что три года назад в параде принимало участие 13 тысяч солдат, 132 единицы военной техники и 74 самолета.

В этот раз численности участников почти не изменилась, не считая авиации — в честь 76-летия со Дня Победы в небе над Кремлем пролетело 76 самолетов и вертолетов.

«Критики говорят, что парад в последние годы использовался российским лидером Владимиром Путиным в качестве экстравагантного пропагандистского урока — для него это шанс показать миру последние достижения военно-промышленного комплекса России», — добавили авторы статьи.

С этим согласились в британской Sunday Express. По их мнению, Парад Победы позволил в полной мере «оценить военную мощь России» и укрепил ее в статусе сверхдержавы. Особенно впечатлили журналистов мощные боеголовки, авиация и танки на Красной площади.

Западных пользователей соцсетей всерьез пугает милитаризация — что в России, что в других странах. Калифорнийский пользователь Twitter даже предположил, что все идет к новой Холодной войне.

«Северная Корея запускает ракеты, Россия проводит военный парад, Иран обогащает уран. Джон Ф. Кеннеди! Мы вернулись в 1969-й?» — спросил он у себя на странице.

Правда, житель Сан-Франциско явно не в курсе традиции проводить военные парады в других странах. А в комментариях не смог ответить, почему его так взволновал именно 69-й год, а не 70-е и 80-е, когда отношения США и СССР были очень далеки от идеала.

Экс-чиновник американского Госдепа Пол Гобл в своем блоге «Окно в Евразию» просто заявил, что проведение масштабных парадов нецелесообразно и слишком затратно. Он признал передать эти деньги ветеранам Великой Отечественной, которые еще живы.

В целом реакция Запада на Парад Победы в Москве была сдержанной. А вот речь Владимира Путина многих заставила разволноваться.

Ранее 5-tv.ru писал, как американцы «блеснули» знаниями о Второй мировой войне.

Тема:
День Победы
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