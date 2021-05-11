Число погибших в школе Казани увеличилось до девяти человек. По информации 5-tv.ru, одна из них учительница Алина Федоровичева, а также восемь школьников.

Один из нападавших задержан. Второй захватил заложников на третьем этаже.

Как сообщалось ранее, во время уроков в образовательное учреждение ворвались двое и открыли стрельбу. Также очевидцы говорили, что слышали взрыв.