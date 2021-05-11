Число пострадавших в Казани возросло до 13 человек. Проводится спецоперация
| Светлана Шевченко Происшествия Эксклюзив 1 801
Один из нападавших захватил заложников на третьем этаже. Готовится штурм здания.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Число пострадавших в Казани возросло до 13 человек. Много с огнестрельным ранениями. Есть тяжелые. По уточненной информации 5-tv.ru, погибли девять человек: учительница, охранник, остальные — дети.
Один из нападавших захватил заложников на третьем этаже. Проводится спецоперация. Готовится штурм здания.
Еще один нападавший задержан.
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