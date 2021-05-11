Число пострадавших в Казани возросло до 13 человек. Проводится спецоперация

Число пострадавших в Казани возросло до 13 человек. Много с огнестрельным ранениями. Есть тяжелые. По уточненной информации 5-tv.ru, погибли девять человек: учительница, охранник, остальные — дети.

Один из нападавших захватил заложников на третьем этаже. Проводится спецоперация. Готовится штурм здания.

Еще один нападавший задержан.