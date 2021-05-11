Пожарные оперативно вывели детей из школы в Казани, где произошла стрельба. О том, какие жуткие кадры были видны из окна соседнего дома, 5-tv.ru рассказала местная жительница, очевидица стрельбы Лерика.

По ее словам, вокруг здания образовательного учреждения много машин экстренных служб города. Перед ним на земле лежат тела погибших, не смолкает вой сирены.

«Я выглядываю в окно и вижу там такую страшную картину: как женщины с ума сходят — „У меня там дети! Пустите меня в школу!“, их прямо отталкивают, чуть ли не выпинывают, и „Туда нельзя“, говорят. Скорая, пожарные стоят. У меня сестра как раз за своим ребенком ходила, видела тела накрытые. Пожарные бегают, детей из класса не выпускают, начали выдвигать пожарные лестницы, довольно быстро реагируют. Много машин скорой, и дети выпрыгивали с третьих этажей прямо. Детей сначала не выпускали из класса, а потом вывели», — рассказала женщина.

Сообщения о взрывах, якобы имевших место в школе помимо стрельбы, по словам очевидицы действительно были.

«У нас окна выходят во двор, а школа прямо через дорогу: грохот слышала, как будто у нас рядом какой-то завод. Прямо ба-бах!» — описала собеседница канала.

По последним данным, предварительно, в результате стрельбы в школе Казани погибли 13 человек, в их числе учительница класса, где произошло нападение. Пострадали 32 человека, все они доставлены в больницы города. Один из нападавших был задержан при попытке сбежать, второго ликвидировали в ходе спецоперации.

Ранее 5-tv.ru публиковал первое видео шокирующих последствий в казанской школе после стрельбы.