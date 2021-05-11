Власти Татарстана опровергли данные о двух нападавших в школе Казани. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова категорически заявила журналистам, что задержанный ранее Ильназ Галявиев действовал в одиночку.

«Нападавший один, данные о двух недействительны», — цитирует чиновника ТАСС.

Как сообщалось ранее, жертвами трагедии в школе на улице Файзи стали девять человек, семь из которых дети. Сообщалось, что двое погибли, разбившись после падения с третьего этажа, когда они пытались спастись от расстрела. Предварительно, атаковал образовательное учреждение бывший ученик Ильназ Галявиев. Девятнадцатилетний юноша ворвался в школу и расстрелял охранника, учительницу и попавших на пути учеников. Незадолго до нападения он создал в Telegram канал, в котором сообщил о своих намерениях.

Известно, что о произошедшем в срочном порядке доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил руководителю Росгвардии срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия. Кроме того, в Казань срочно вылетают министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. К вылету готовится самолет МЧС с медиками и психологами на борту.