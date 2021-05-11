⚡ Стрельба в школе в Казани ⚡

Власти Татарстана опровергли данные о двух нападавших в школе Казани

|
Светлана Шевченко
1 087

Подозреваемый в жестоком нападении выпускник данного образовательного учреждения задержан.

Власти Татарстана опровергли данные о двух нападавших в школе Казани

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Тема:
Нападение на школу в Казани

Власти Татарстана опровергли данные о двух нападавших в школе Казани. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова категорически заявила журналистам, что задержанный ранее Ильназ Галявиев действовал в одиночку.

«Нападавший один, данные о двух недействительны», — цитирует чиновника ТАСС.

Как сообщалось ранее, жертвами трагедии в школе на улице Файзи стали девять человек, семь из которых дети. Сообщалось, что двое погибли, разбившись после падения с третьего этажа, когда они пытались спастись от расстрела. Предварительно, атаковал образовательное учреждение бывший ученик Ильназ Галявиев. Девятнадцатилетний юноша ворвался в школу и расстрелял охранника, учительницу и попавших на пути учеников. Незадолго до нападения он создал в Telegram канал, в котором сообщил о своих намерениях.

Известно, что о произошедшем в срочном порядке доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства поручил руководителю Росгвардии срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия. Кроме того, в Казань срочно вылетают министр просвещения Сергей Кравцов и министр здравоохранения Михаил Мурашко. К вылету готовится самолет МЧС с медиками и психологами на борту.

Тема:
Нападение на школу в Казани
11 мая
Три минуты 30 секунд: хроника стрельбы в школе Казани
11 мая
«Я осознал себя богом!» — видео допроса подозреваемого в стрельбе в школе Казани
11 мая
В тихом омуте: что известно о подозреваемом в стрельбе в школе Казани?
11 мая
Десятки патронов и пафосная экипировка: эксклюзивные фото из школы Казани
11 мая
Мишустин почтил память жертв перестрелки в школе Казани минутой молчания
11 мая
«С третьего этажа падают 8-классники» — школьница о том, как спасалась от стрельбы в Казани
11 мая
Мурашко и Кравцов вылетят в Казань спецбортом МЧС для эвакуации пострадавших в школе
11 мая
«Учительница была в крови»: мать ученика школы в Казани рассказала о взрыве
11 мая
Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в школе Казани
11 мая
«Хочу, чтобы признали себя рабами»: найден блог предполагаемого стрелка из Казани
+16° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Три минуты 30 секунд: хроника стрельбы в школе Казани
14:31
«Я осознал себя богом!» — видео допроса подозреваемого в стрельбе в школе Казани
14:24
В тихом омуте: что известно о подозреваемом в стрельбе в школе Казани?
14:12
В Кремле прокомментировали решение Путина о выходе из Договора по открытому небу
14:04
Расчлененное тело женщины нашли в сумке в гостинице в Подмосковье
13:59
Десятки патронов и пафосная экипировка: эксклюзивные фото из школы Казани

Сейчас читают

«У меня там дети!» — матери рвались в школу Казани спасать своих детей
Число погибших в школе Казани возросло до 11 человек
«Россия — сверхдержава»: Почему Парад Победы в Москве испугал иностранцев
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака