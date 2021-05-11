Взяла удар на себя: учительница спасала детей от стрельбы в казанской школе
Педагог заперла дверь кабинета, успокаивала детей и не позволяла им выпрыгивать из окон, рассказала мама одной из учениц.
Фото: ТАСС / Алеев Егор
Учеников одного из восьмых классов школы № 175 в Казани спасла учительница английского, когда их педагог убежала, рассказала мама одной из учениц Кристина Казунина.
«У них был урок истории, закончился, был прекрасный день, ничего не предвещало, было хорошее настроение. Потом по громкоговорителю объявили, что всем срочно закрыться, чрезвычайная ситуация, и их педагог просто вышла и убежала. Их спасла учительница по английскому языку, Элия Эльдаровна, она, можно сказать, совершенно посторонний человек», — передает слова девушки РИА Новости.
Она уточнила, что знает ситуацию со слов одноклассницы своей дочери, которая сама из-за болезни пропустила в этот день занятия. Учительнице, со слов девушки, около 50 лет.
«Она зашла и закрыла дверь. Та учительница, которая убежала, сразу, как услышала, первая дернула и убежала. Дети остались одни. Пришла эта учительница, Элия Эльдаровна, и их закрыла. И она не разрешала им выпрыгивать из окна», — добавила мама ученицы.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, подозреваемый в нападении на казанскую школу № 175 Ильназ Галевиев привел в действие в стенах учебного заведения самодельное взрывное устройство и расстрелял учеников восьмого класса прямо в кабинете во время урока. В результате его действий погибли десять человек, включая восемь детей.
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