«Сказали молчать и подпереть двери»: школьник описал жуткую стрельбу в Казани

Преступник, атаковавший школу в Казани, обманным путем пытался выманить детей из классов, чтобы ликвидировать как можно больше народа. Убийца неоднократно представлялся сотрудником полиции. Об этом и других деталях ЧП рассказал девятиклассник, присутствовавший здании в момент массового расстрела.

Юноша вспомнил, что его урок проходил на третьем этаже здания — как раз там, куда прорвался вооруженный преступник. По словам свидетеля, в какой-то момент педагог ненадолго отлучился, затем возле дверей кабинета прогремел выстрел.

«Мы побежали в маленький кабинет к учителю и закрылись там. Нам сказали сидеть в кабинете, не выходить, двери закрыть, подпереть чем-нибудь. Мы сидели до того, как зашли полицейские, они выбили двери и сказали, что можно выходить», — делился переживаниями школьник.

Он добавил, что классный руководитель неоднократно просил учеников соблюдать тишину, чтобы убийца не ворвался в кабинет. Выяснилось, что все учебные классы, кроме того, где произошла трагедия, были закрыты — еще больших жертв удалось избежать только благодаря своевременной реакции педагогов.

По словам подростка, правоохранители прибыли на место в максимально короткие сроки.

«Два выстрела было, и они уже были здесь. Сначала нас через лестницу хотели выпустить. Классный руководитель сказал, чтобы сначала девочки пошли. Потом залетает ОМОН, выломал дверь. Нам сказали, можете выйти, все нормально. Но сказали желательно быстро бежать. У нас сзади школы поле, нам сказали бежать через поле, там дырка, чтобы выйти», — отметил девятиклассник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЧП в казанской школе № 175 произошло утром 11 мая, когда у несовершеннолетних уже начались уроки. Правоохранители уже задержали предполагаемого убийцу. По версии следствия, им может быть 19-летний Ильназ Галявиев, окончивший заведение четыре года назад.

В результате стрельбы там погибли девять человек, из них семеро — дети. В ходе допроса задержанный заявил «всех ненавидит» и постоянно называл себя «богом».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура по погибшим от действий жестокого убийцы.