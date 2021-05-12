Почему подозреваемый в стрельбе в казанской школе выбрал для нападения именно 8 «А» класс?

|
Георгий Иванов
2 129

Жертвами страшной трагедии стали девять человек.

Почему подозреваемый в стрельбе в казанской школе выбрал для нападения именно 8 «А» класс?

Фото: ТАСС / Anton Raykhshtat

Тема:
Нападение на школу в Казани

В результате нападения на школу в Казани погибли девять человек, еще 21 — пострадали. По предварительной информации, подозреваемый поднялся на третий этаж учебного заведения и ворвался в один из кабинетов, где шел урок родного языка у 8 «А» класса. Агентству ФАН удалось выяснить, почему выбор преступника пал именно на этот класс.

Как утверждает издание, после взрыва и стрельбы во дворе и на первом этаже школы, директор образовательного учреждения в мессенджерах и по громкой связи объявил об экстренной эвакуации учеников, а также отдал распоряжение педагогам забаррикадировать двери в классы.

Когда стрелок зашел на второй этаж, то он застал только учительницу английского, идущую по коридору. Все остальные двери на этаже оказались уже заперты, и предполагаемому убийце пришлось подняться на третий этаж, где он обнаружил открытый кабинет, где велся урок.

Сейчас правоохранители выясняют, почему в классе не услышали объявления о ЧП, что привело страшным последствиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 мая власти в Татарстане объявили днем траура по погибшим. На фоне трагедии президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия. Также глава государства и премьер-министр Михаил Мишустин выразили свои глубокие соболезнования близким и родным жертв стрелка.

Тема:
Нападение на школу в Казани
12 мая
«Действовали быстро»: почему Telegram сразу не вычислил канал казанского стрелка
12 мая
Пыталась вырубить его цветком: истории героизма во время стрельбы в школе Казани
12 мая
Самолет с пострадавшими при стрельбе в Казани приземлился в Москве — видео
12 мая
Назван точный диагноз подозреваемого в массовом убийстве детей в Казани
12 мая
В Кремле оценили действия учителей при стрельбе в школе Казани
12 мая
У подозреваемого в стрельбе в Казани диагностировано заболевание головного мозга
12 мая
В Казани простились с погибшими после стрельбы в школе — видео
12 мая
Пострадавших при стрельбе в школе в Казани перевозят в Москву— видео
12 мая
Власти Татарстана дали оценку действиям учителей при стрельбе в школе Казани
12 мая
«Траур в Казани, и вы цирк устраиваете»: Волочкову осудили за очередной шпагат

Читайте также

+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
74.04
-0.12 89.85
-0.15
Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?

Последние новости

17:59
«При немцах жила лучше»: Звезда «Полосатого рейса» впервые рассказала о конфликте с внуком
17:35
На каких условиях россияне могут посещать другие страны во время пандемии
17:26
«Действовали быстро»: почему Telegram сразу не вычислил канал казанского стрелка
17:25
Пыталась вырубить его цветком: истории героизма во время стрельбы в школе Казани
17:23
Умерла актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
17:18
Почему концерт Моргенштерна отменили в Петербурге?

Сейчас читают

Птицы, иконы и вещие сны: что указывает на раннюю смерть?
Число имеет значение: в какие дни месяца рождаются самые счастливые люди?
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака