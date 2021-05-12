Почему подозреваемый в стрельбе в казанской школе выбрал для нападения именно 8 «А» класс?
Жертвами страшной трагедии стали девять человек.
Фото: ТАСС / Anton Raykhshtat
В результате нападения на школу в Казани погибли девять человек, еще 21 — пострадали. По предварительной информации, подозреваемый поднялся на третий этаж учебного заведения и ворвался в один из кабинетов, где шел урок родного языка у 8 «А» класса. Агентству ФАН удалось выяснить, почему выбор преступника пал именно на этот класс.
Как утверждает издание, после взрыва и стрельбы во дворе и на первом этаже школы, директор образовательного учреждения в мессенджерах и по громкой связи объявил об экстренной эвакуации учеников, а также отдал распоряжение педагогам забаррикадировать двери в классы.
Когда стрелок зашел на второй этаж, то он застал только учительницу английского, идущую по коридору. Все остальные двери на этаже оказались уже заперты, и предполагаемому убийце пришлось подняться на третий этаж, где он обнаружил открытый кабинет, где велся урок.
Сейчас правоохранители выясняют, почему в классе не услышали объявления о ЧП, что привело страшным последствиям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 мая власти в Татарстане объявили днем траура по погибшим. На фоне трагедии президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия. Также глава государства и премьер-министр Михаил Мишустин выразили свои глубокие соболезнования близким и родным жертв стрелка.
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