У подозреваемого в стрельбе в Казани диагностировано заболевание головного мозга

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Карина Бернтгольц
Срочная новость 1 002

Следственный комитет предъявил обвинение 19-летнему Галявиеву.

У подозреваемого в стрельбе в Казани диагностировано заболевание головного мозга

Фото: Telegram

Тема:
Нападение на школу в Казани

У подозреваемого в стрельбе по школьникам в Казани Ильназа Галявиева диагностировано заболевание головного мозга. Отмечается, что 19-летний юноша сейчас находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий. При этом ранее предполагаемый злоумышленник на психиатрическом учете не состоял.

Сегодня следствие ходатайствует об обвинении Галявева в убийстве, совершенном общеопасным способом, двух и более человек и аресте задержанного.

В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек. Еще 23 - пострадали. 12 мая  в городе объявлено днем траура. 

Тема:
Нападение на школу в Казани
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