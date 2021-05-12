У подозреваемого в стрельбе в Казани диагностировано заболевание головного мозга

У подозреваемого в стрельбе по школьникам в Казани Ильназа Галявиева диагностировано заболевание головного мозга. Отмечается, что 19-летний юноша сейчас находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий. При этом ранее предполагаемый злоумышленник на психиатрическом учете не состоял.

Сегодня следствие ходатайствует об обвинении Галявева в убийстве, совершенном общеопасным способом, двух и более человек и аресте задержанного.

В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек. Еще 23 - пострадали. 12 мая в городе объявлено днем траура.