У подозреваемого в стрельбе в Казани диагностировано заболевание головного мозга
Следственный комитет предъявил обвинение 19-летнему Галявиеву.
Фото: Telegram
У подозреваемого в стрельбе по школьникам в Казани Ильназа Галявиева диагностировано заболевание головного мозга. Отмечается, что 19-летний юноша сейчас находится в неадекватном состоянии, что препятствует проведению с ним следственных действий. При этом ранее предполагаемый злоумышленник на психиатрическом учете не состоял.
Сегодня следствие ходатайствует об обвинении Галявева в убийстве, совершенном общеопасным способом, двух и более человек и аресте задержанного.
В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек. Еще 23 - пострадали. 12 мая в городе объявлено днем траура.
- 13 мая
- Экспертизу устроившему стрельбу в казанской школе проведут в Москве
- 13 мая
- «Мир стал равнодушным»: Бородина нашла виноватых в трагедии в казанской школе
- 13 мая
- Заглянули в глаза смерти: как прощались с погибшими при стрельбе в Казани
- 13 мая
- Фото подвергшихся нападению учеников казанской школы — эксклюзив
- 12 мая
- Дочь убитой в Казани учительницы до последнего искала мать среди выживших
- 12 мая
- Президент Турции выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
- 12 мая
- Как подозреваемый в стрельбе по школьникам в Казани мог получить разрешение на оружие
- 12 мая
- Видео: Спецборт МЧС с пострадавшими из Казани приземлился в Подмосковье
- 12 мая
- «Из легких вытащили 6 дробин»: отец раненого восьмиклассника из школы в Казани о последствиях
- 12 мая
- Список экстренно госпитализированных в Москву пострадавших при стрельбе в Казани
Читайте также
82%
-0.12 89.85
-0.15
Нашли ошибку?